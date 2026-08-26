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क्या है अनुकृति गुसाईं की पॉलिटिकल प्लानिंग, कैसे करेंगी हरक सिंह का सामना? जानिए

बीजेपी ने अनुकृति गुसाईं को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है. जिसे लेकर ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की है.

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अनुकृति गुसाईं की पॉलिटिकल प्लानिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 26, 2026 at 9:01 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की सियासत में भाजपा का एक फैसला इन दिनों खासा चर्चा में है. भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता टोली का विस्तार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाईं को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है. एक ही परिवार के दो सदस्य जब प्रदेश की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में अहम भूमिका निभा रहे हों, तो यह फैसला स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है. खास बात यह है कि एक ओर जहां हरक सिंह रावत लगातार कांग्रेस के पक्ष में भाजपा सरकार और संगठन पर हमलावर नजर आते हैं, वहीं अब भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर अनुकृति गुसाईं को अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए कांग्रेस और उसके नेताओं के सवालों का जवाब देना होगा.

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने अपने संगठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में भाजपा की ओर से अनुकृति गुसाईं को मिली जिम्मेदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद ईटीवी भारत संवाददाता धीरज सजवाण से खास बातचीत में अनुकृति गुसाईं ने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन वह पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ करेंगी. अनुकृति गुसाईं ने कहा भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर उनकी प्राथमिकता सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, पार्टी की विचारधारा और उत्तराखंड के विकास से जुड़े मुद्दों को तथ्यों और ईमानदारी के साथ जनता के सामने रखना होगा. उन्होंने कहा कि जब विपक्ष भाजपा या सरकार पर बिना तथ्यों के आरोप लगाएगा तो उसका तथ्यात्मक जवाब देना प्रवक्ता की जिम्मेदारी है.

अनुकृति गुसाईं की पॉलिटिकल प्लानिंग (ETV Bharat)

विपक्ष में अपने ही लोगों का सामना कैसे करेंगी?: जब अनुकृति गुसाईं से सवाल किया गया कि विपक्ष में मौजूद अपने ही परिवार के लोगों और परिचित राजनीतिक चेहरों का वह किस तरह सामना करेंगी, तो उन्होंने कहा विपक्ष चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, यदि वह भाजपा के बारे में कोई बात कहता है या बिना तथ्य के आरोप लगाता है तो उसका जवाब देना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी. उन्होंने कहा शायद इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पार्टी ने उन्हें प्रवक्ता बनाया है.

हरक सिंह रावत को लेकर पूछे गए सीधे सवाल पर अनुकृति गुसाईं ने कहा कि हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी की भी काफी सेवा की है. उन्होंने कहा भाजपा में हरक सिंह रावत के कुछ काम अधूरे हैं और वह उन कामों को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी. अनुकृति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जब वह पार्टी की ओर से मिली जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से निभाएंगी तो सबसे ज्यादा खुशी उनके ससुर हरक सिंह रावत को ही होगी.

घर में सियासत नहीं, सामान्य माहौल: एक ही परिवार में दो लोगों के अलग-अलग राजनीतिक दलों में सक्रिय होने को लेकर भी अनुकृति गुसाईं से सवाल किया गया। खासकर तब, जब भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे की प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं और सार्वजनिक मंचों पर दोनों दलों के नेता एक-दूसरे पर जमकर हमला करते हैं. इस सवाल पर अनुकृति ने कहा कि घर में सामान्य तौर पर घर जैसा ही माहौल रहता है. उन्होंने कहा राजनीतिक जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारी को आपस में मिलाना नहीं चाहिए. उन्होंने कहा मीडिया इस बात में काफी रुचि लेता है कि उनके घर में भाजपा-कांग्रेस को लेकर किस तरह की चर्चा होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि घर का माहौल बिल्कुल सामान्य रहता है.

राजनीतिक विषयों पर घर में चर्चा होने की बात से उन्होंने इनकार नहीं किया. अनुकृति ने कहा आज गैर-राजनीतिक परिवारों में भी राजनीति को लेकर चर्चा होती है और उनका परिवार तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक परिवार है. ऐसे में राजनीतिक विषयों पर बातचीत होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा राजनीति आज समाज का अभिन्न हिस्सा है. हमारे जीवन का भी हिस्सा है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घर में राजनीतिक चर्चा टीवी स्टूडियो में होने वाली बहस की तरह नहीं होती, जहां दो राजनीतिक दलों के लोग एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक होते नजर आते हैं.

भाजपा से जिम्मेदारी मिलने के बाद हरक सिंह का आशीर्वाद: भाजपा में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद हरक सिंह रावत के साथ हुई बातचीत और उनके आशीर्वाद को लेकर भी अनुकृति ने खुलकर बात की. उन्होंने कहा परिवार का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है और आगे भी रहेगा. उनका कहना था कि जब वह भाजपा में अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगी और अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम देंगी तो सबसे ज्यादा खुशी उनके ससुर हरक सिंह रावत को ही होगी.

उत्तराखंड की राजनीति में युवा चेहरे के तौर पर देखी जाने वाली अनुकृति गुसाईं ने आज के युवाओं और जनरेशन-जी को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए गए संबोधन में विकसित भारत की बात के केंद्र में युवा दिखाई दिया. उनके मुताबिक भारत सरकार और भाजपा लगातार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम कर रही हैं. अनुकृति ने कहा उन्हें खुशी होती है जब उन्हें युवाओं की आवाज बनने का मौका मिलता है. उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि फ्लाइंग कार पर काम करने वाले युवा रवि टम्टा हों या बैडमिंटन में देश का नाम रोशन करने वाले लक्ष्य सेन, उत्तराखंड के युवाओं में काफी संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा जो कल बीत गया, उसमें हमारी भागीदारी रही हो या नहीं रही हो, लेकिन आने वाले कल के उत्तराखंड में युवाओं और सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सभी की कोशिश बेहतर और विकसित उत्तराखंड बनाने की होनी चाहिए.

चुनाव कहां से लड़ेंगी, अनुकृति ने दिया साफ जवाब: नई जिम्मेदारी के साथ उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं और सीट को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर अनुकृति गुसाईं ने कहा फिलहाल पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, वह उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगी. आगे पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी, उसका भी वह पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगी. कोटद्वार और लैंसडाउन में उनकी लगातार सक्रियता को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुकृति ने कहा कि यह उनका जन्मस्थान है. वहां उनकी सक्रियता केवल राजनीतिक नहीं है. सामाजिक स्तर पर भी वह वहां काम करती रही हैं. अपने एनजीओ के माध्यम से समाजसेवा से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय हैं.

भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिलने के बाद अनुकृति गुसाईं के सामने अब संगठन का पक्ष मजबूती से रखने की चुनौती है. वहीं, राजनीतिक तौर पर सबसे दिलचस्प पहलू यही रहेगा कि आने वाले दिनों में जब भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव बढ़ेगा, तब एक ही परिवार के दो सदस्य अलग-अलग राजनीतिक खेमों में खड़े होकर किस तरह एक-दूसरे के राजनीतिक तर्कों का सामना करते हैं. अनुकृति के लिए यह जिम्मेदारी जहां भाजपा में उनकी राजनीतिक भूमिका को मजबूत करने का अवसर है, वहीं हरक सिंह रावत के सामने उनकी बहू का अब एक नए सियासी किरदार में सामने आना उत्तराखंड की राजनीति के दिलचस्प अध्यायों में शामिल हो सकता है.

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