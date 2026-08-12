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सिरसा नागरिक अस्पताल में नवजात के शरीर पर चींटियां मिलने का मामला पकड़ रहा तूल, CMO बोले- "दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई"

सिरसा नागरिक अस्पताल में लापरवाही ( ETV Bharat )