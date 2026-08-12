सिरसा नागरिक अस्पताल में नवजात के शरीर पर चींटियां मिलने का मामला पकड़ रहा तूल, CMO बोले- "दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई"
सिरसा अस्पताल में नवजात के शरीर पर चींटियां मिलने से हंगामा मच गया. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए.
Published : August 12, 2026 at 5:46 PM IST
सिरसा: सिरसा के नागरिक अस्पताल में चार दिन के नवजात के शरीर पर चींटियां चढ़ने का मामला सामने आने के बाद हंगामा हो गया. मामला तूल पकड़ता जा रहा है. दरअसल, परिजनों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था. वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं.
मां दूध पिलाने पहुंची तो दिखीं चींटियां: परिजनों की मानें तो नौहरिया बाजार निवासी कवि मोहन की पत्नी लवजीत कौर ने 7 अगस्त को बच्चे को जन्म दिया था. बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने के कारण नागरिक अस्पताल की NIKU वार्ड में भर्ती कराया गया था. परिवार के मुताबिक बच्चे को हर दो घंटे में दूध पिलाना पड़ता था. रात करीब 12 बजे जब बच्चे की मां उसे दूध पिलाने के लिए वार्ड में पहुंची तो बेड और बच्चे के शरीर पर चींटियां घूमती दिखाई दीं.
परिजनों ने वीडियो बनाकर जताया विरोध: बच्चे के शरीर पर चींटियां देखकर मां ने तुरंत उन्हें हटाया और बच्चे को गोद में उठा लिया. परिजनों का आरोप है कि उस समय वार्ड में कोई स्टाफ मौजूद नहीं था. परिवार ने मौके का वीडियो बनाया और अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों से सवाल-जवाब किए. बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
स्टाफ पर बाहर सोने का आरोप: परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना के समय वार्ड में जिम्मेदार स्टाफ मौजूद नहीं था और कुछ कर्मचारी बाहर सो रहे थे. घटना के बाद परिजनों ने बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दिलाई और उसे अपने साथ घर ले गए.
CMO ने दिए जांच के आदेश: मामला सामने आने के बाद सिरसा नागरिक अस्पताल के CMO डॉ. पवन कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि, "परिवार की ओर से शिकायत मिली है. मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और विजय यादव को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. परिवार ने घटना से संबंधित वीडियो भी अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराया है. वीडियो फुटेज के आधार पर भी जांच की जाएगी. पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए जाएंगे और NIKU में मौजूद डॉक्टर व स्टाफ के भी बयान लिए जाएंगे."
दोषी मिलने पर होगी कार्रवाई: CMO ने आगे कहा कि, "जांच में यदि अस्पताल का कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अगर जांच में कोई स्टाफ दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल अस्पताल प्रशासन मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है."
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