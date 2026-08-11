सिरसा नागरिक अस्पताल में चींटियों ने नवजात बच्चे को काटा !, परिजनों ने आरोप लगाकर किया हंगामा, जांच के आदेश
नागरिक अस्पताल सिरसा में नवजात वार्ड में बेड पर चींटियों के द्वारा बच्चे को काटने के मामले में परिजनों में आक्रोश है.
Published : August 11, 2026 at 9:30 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 9:40 PM IST
सिरसाः नागरिक अस्पताल सिरसा के नवजात वार्ड में चार दिन के नवजात बच्चे को चींटियों द्वारा काटे जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद बच्चे के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. नवजात के बिस्तर पर चीटियां घूमने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
क्या है मामलाः नोहरिया बाजार की गली जैन स्कूल निवासी कवि मोहन ने बताया कि "एक अगस्त को उनकी पत्नी लवजीत की डिलीवरी हुई थी और बेटे का जन्म हुआ था. संक्रमण के कारण नवजात को अस्पताल की नवजात शिशु वार्ड में रखा गया था. सोमवार देर रात करीब ढाई बजे बच्चे की मां दूध पिलाने के लिए नर्सरी पहुंची तो उसने बच्चे के बिस्तर पर बड़ी संख्या में चीटियां देखीं. उसने तुरंत अपनी सास को बुलाया."
कई जगह चींटियों के काटने के निशान मिलेः परिजनों के अनुसार बच्चे की दादी ने उसे गोद में उठाकर देखा तो उसकी पीठ पर कई जगह चींटियों के काटने के निशान मिले. परिजनों ने बच्चे के शरीर से चीटियां हटाईं और ड्यूटी पर मौजूद नर्स को इसकी जानकारी दी. इसके बाद ड्यूटी चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने चिकित्सक से बिस्तर पर चीटियां होने को लेकर सवाल किए लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. घटना से परेशान परिजन बाद में नवजात को निजी अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत ठीक बताई.
क्या बोले सिविल सर्जनः परिजनों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत देकर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और ड्यूटी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि नवजात बच्चों में संक्रमण का खतरा अधिक होता है, इसलिए वार्ड और बिस्तरों की सफाई में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए. सिविल सर्जन डॉ. पवन कुमार ने बताया कि "मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. अभी तक मामले में किसी की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है."