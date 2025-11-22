ETV Bharat / state

सरिस्का के बफर रेंज में एसटी 9 व एसटी 2304 की जुगलबंदी कर रही सैलानियों को रोमांचित

सरिस्का में टाइगर के साथ अब शावक भी सैलानियों को रिझा रहे हैं. सफारी में शावकों की अठखेलियां लुभा रही है.

Tiger in Sariska Tiger Reserve
टाइगर रिजर्व सरिस्का में बाघ (Courtesy Himanshu Sharma)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 5:14 PM IST

|

Updated : November 22, 2025 at 6:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: टाइगर रिजर्व सरिस्का में बाघ बढ़ने से अब सफारी करने वाले पर्यटकों को शावकों की अठखेलियां रोमांचित कर रही है. बफर रेंज में कई दिन से शावकों की लगातार साइटिंग हो रही है. सरिस्का की सदर रेंज में बाघिन एसटी 9 व बाघ एसटी 2304 भी पर्यटकों को लुभा रहे हैं. इससे पहले बाघिन एसटी 9 के साथ सरिस्का के युवराज बाघ एसटी-21 की जुगलबंदी पर्यटकों को खूब आकर्षित करती रही है. नए पर्यटन सीजन की शुरुआत से ही कई बाघ, बाघिन व शावक लोगों को लुभाने में पीछे नहीं है.

वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हिमांशु शर्मा का कहना है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटन सीजन के साथ रोमांच चरम पर है. अलवर बफर रेंज में पर्यटकों को शावकों की लगातार साइटिंग हो रही है. वहीं सरिस्का की सदर रेंज में बाघिन व बाघों का लगातार दिखाई पड़ना सरिस्का में वन्यजीवों के सफल संरक्षण की कहानी बयां कर रही है. अलवर शहर के नजदीक सरिस्का की बफर रेंज में बाघिन एसटी-19 के चार शावक एवं बाघिन 2302 के दो शावक पर्यटकों को लुभा रहे हैं. शुक्रवार शाम की पारी में पर्यटकों को अलवर बफर रेंज में बाघिन एसटी- 2302 के दो शावकों की साइटिंग हुई. ये शावक करीब 30 मिनट पर्यटकों को लुभाते रहे. इससे पूर्व बफर रेंज में बाघिन एसटी-19 के चार शावक भी वाटर होल्स पर नजर आ चुके हैं.

सरिस्का में सैलानियों को लुभा रहे बाघ (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें:वाटर होल में पानी पीते नजर आए चार शावक, नजारा देख रोमांच से गदगद हुए पर्यटक

बाघ बढ़ने से बफर रेंज में साइटिंग आसान: अलवर बफर रेंज के रेंजर शंकरसिंह शेखावत ने बताया कि बफर रेंज में अभी बाघों का कुनबा 11 तक पहुंच गया. पिछले कुछ समय से बफर रेंज में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ा है. सरिस्का की अलवर बफर रेंज में इस साल करीब 6 शावकों का जन्म हुआ. ये शावक अब बड़े होकर मां के साथ चहलकदमी करते दिखाई पड़ रहे हैं. इससे बफर रेंज में शावकों की साइटिंग बढ़ गई है. बफर रेंज में अभी एसटी-18, एसटी-19, एसटी-2302, एसटी-2404, एसटी-2405 एवं 6 शावक हैं. इनमें ज्यादातर की पर्यटकों को साइटिंग होती रही है. इससे अलवर बफर रेंज के प्रति पर्यटकों में आकर्षण तेजी से बढ़ा है.

tigress with cubs
शावक के साथ बाघिन (Courtesy Himanshu Sharma)

पढ़ें:सरिस्का के जिप्सी ट्रैक पर बाघ ने डाला डेरा, बाघिन के आते ही हटा, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया रोमांचक दृश्य

सरिस्का में भी खूब दिख रहे टाइगर: इस साल एक अक्टूबर से शुरू पर्यटन सीजन में पर्यटकों को टाइगरों की साइटिंग खूब हो रही है. शुरुआत में पर्यटकों को बाघिन एसटी-9, बाघ एसटी- 21 की खूब साइटिंग हुई. कुछ समय से सरिस्का सदर रेंज में बाघिन एसटी-9 व बाघ 2304 की अच्छी साइटिंग हो रही है. इसके अलावा बाघिन एसटी-30 सहित अन्य बाघों की साइटिंग भी हुई. हालांकि इस सीजन में सरिस्का में पर्यटकों को बदलाव दिखा है. पहले सरिस्का की सदर रेंज में बाघिन एसटी-9 के साथ ज्यादातर युवराज कहा जाने वाला बाघ एसटी-21 दिखाई पड़ता था, लेकिन पिछले कुछ समय से बाघिन एसटी- 9 के साथ बाघ एसटी-2304 दिखाई पड़ रही है.

Last Updated : November 22, 2025 at 6:12 PM IST

TAGGED:

FROLICS OF CUBS IN SARISKA
पर्यटन सीजन के साथ चरम पर रोमांच
बाघ बढ़ने से साइटिंग आसान
TIGERS SEEN IN ABUNDANCE IN SARISKA
SARISKA TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

सबरीमला मंदिर, एशिया का सबसे बड़ा नि:शुल्क भोजनालय, पवित्र भोजन से तृप्त हो रहे भक्त

सावधान! कहीं आप नकली दवा तो नहीं खा रहे? प्रतिबंध के बाद भी बाजार में पहुंच रही हैं नकली दवाइयां

हाई ब्लड शुगर और प्रीडायबिटीज को नैचुरली कैसे ठीक करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.