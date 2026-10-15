हाईकोर्ट ने विजय जिंदल व तीन अन्य की अग्रिम जमानत खारिज की, गाजियाबाद में 14.90 करोड़ के गबन का है मामला
आरोप यह भी है कि सात सितंबर 2025 को शिकायतकर्ता को धमकाया गया और पांच करोड़ की मांग की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 11:14 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के वेव सिटी थाने में दर्ज करीब 14.90 करोड़ के आर्थिक अपराध के मामले में विजय जिंदल व तीन अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दिया है.
राकेश गर्ग के पर्सनल असिस्टेंट संजय राणा ने 19 नवंबर 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि फ्रेंड्स लैंड डेवलपर्स फर्म के अलग हो चुके साझेदार राकेश गर्ग व अतुल गर्ग ने ग्रुप हाउसिंग का नक्शा जारी कराने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में 16.80 करोड़ से अधिक बाहरी विकास शुल्क विरोध स्वरूप जमा किया था.
2010 में हाईकोर्ट ने यह शुल्क अवैध ठहराया लेकिन पैसा लौटाने की बजाय बाद में बचे साझेदारों ने इस रकम को अपने अनधिकृत निर्माण के कंपाउंडिंग शुल्क में समायोजित करा लिया. आरोप यह भी है कि सात सितंबर 2025 को शिकायतकर्ता को धमकाया गया और पांच करोड़ की मांग की गई. कहा गया कि मामला विशुद्ध दीवानी है और 2006 के रिटायरमेंट डीड के उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें विवाद का निपटारा मध्यस्थता से होना है.
उनका कहना था कि कोई सौंपी गई संपत्ति नहीं थी इसलिए धारा 316(2) नहीं बनती और संगठित अपराध की धारा 111 के तत्व भी मौजूद नहीं हैं. रकम फर्म ने जमा की थी. जीडीए ने कोई पैसा नहीं लौटाया और याचियों को कोई लाभ नहीं हुआ. साथ ही यह भी कहा गया कि आठ जनवरी 2026 के पूरक समझौते के तहत मध्यस्थता कार्यवाही चल रही है.
अभियोजन पक्ष ने कहा कि रकम गर्ग बंधुओं ने निजी तौर पर जमा की थी और याचियों ने उसे अपनी अनियमितताओं के जुर्माने में खपा दिया. उन्होंने बताया कि याचियों ने 8 जनवरी 2026 के पूरक समझौते में खुद स्वीकार किया कि 14,90,46,478.72 रुपये रिटायर हुए साझेदारों का है. यह भी कहा गया कि याचियों ने शुरू में आपराधिक इतिहास न होने की बात कही लेकिन बाद में हलफनामे में कई मुकदमे स्वीकार किए.
जीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत और 6.40 करोड़ व 6.50 करोड़ के वापस लिए गए चेकों की बरामदगी के लिए हिरासत में पूछताछ जरूरी बताई गई. इस कारण अर्जी खारिज करने की प्रार्थना की गई.
यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी- खुद को कानून से ऊपर समझ रही यूपी पुलिस, गौतमबुद्ध नगर से जुड़ा है मामला