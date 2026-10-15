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हाईकोर्ट ने विजय जिंदल व तीन अन्य की अग्रिम जमानत खारिज की, गाजियाबाद में 14.90 करोड़ के गबन का है मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के वेव सिटी थाने में दर्ज करीब 14.90 करोड़ के आर्थिक अपराध के मामले में विजय जिंदल व तीन अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दिया है.

राकेश गर्ग के पर्सनल असिस्टेंट संजय राणा ने 19 नवंबर 2025 को एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि फ्रेंड्स लैंड डेवलपर्स फर्म के अलग हो चुके साझेदार राकेश गर्ग व अतुल गर्ग ने ग्रुप हाउसिंग का नक्शा जारी कराने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में 16.80 करोड़ से अधिक बाहरी विकास शुल्क विरोध स्वरूप जमा किया था.