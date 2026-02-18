ETV Bharat / state

दिल्ली जनकपुरी हादसे में द्वारका कोर्ट ने दो ठेकेदारों की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

एडिशनल सेशंस जज हरलीन सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

Published : February 18, 2026 at 7:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत के मामले में दो ठेकेदारों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज हरलीन सिंह ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने जिन ठेकेदारों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया उनमें हिमांशु गुप्ता और कवीश गुप्ता हैं.

सुनवाई के दौरान ठेकेदार हिमांशु की ओर से पेश वकील ने कहा कि 9 फरवरी को दोनों याचिकाकर्ताओं को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस मिला, लेकिन 9 फरवरी को तबीयत खराब होने की वजह से वो जांच में शामिल नहीं हो सका. बता दें कि, 5 और 6 फरवरी की दरम्यानी रात को निजी बैंक में काम करने वाले एक कर्मचारी कमल ध्यानी अपने घर लौट रहे थे, जहां वो एक दिल्ली जल बोर्ड के खुले गड्ढे में बाईक समेत गिर गए थे.

इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने एक उप ठेकेदार राजेश प्रजापति और एक मजदूर योगेश को गिरफ्तार किया है. दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं. इसी मामले में द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूरे मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हरजोत सिंह औजला ने संबंधित एसएचओ से विस्तृत जांच रिपोर्ट 20 फरवरी तक दाखिल करने का निर्देश दिया है.

