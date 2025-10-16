ETV Bharat / state

पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर को झटका, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी है.

Photo Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: Allahabad High Court)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 10:32 PM IST

Updated : October 16, 2025 at 10:38 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवेशकों का सौ करोड़ हजम करने वाली फ्रीचार्ज पेएलएलपी फर्म से जुड़े पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी है.

पटाखा कारोबारी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई: यह आदेश न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है. ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है. निवेशकों ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि याची के कहने पर फर्म में पैसा जमा किया था. कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं मंजूर की जा सकती.

काशिफ-मोहम्मद आसिफ ने निवेशकों से पैसा जमा कराया: मोहम्मद कादिर के खिलाफ प्रयागराज के शाहगंज थाने में निवेशकों से पैसा जमा कराने व हजम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है. इस मामले की विवेचना जारी है. याची का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है. उसका फर्म से कोई संबंध नहीं है. न ही वह फर्म से भागीदार के रूप में जुड़ा है. सह अभियुक्त मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद आसिफ ने निवेशकों से पैसा जमा कराया है, याची ने नहीं.

जांच में सहयोग नहीं कर रहा मोहम्मद कादरी: उन्हीं से धन की बरामदगी भी की गई है. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता व सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची फर्म का संस्थापक रहा है लेकिन वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है. वह कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है जबकि निवेशकों ने उसके कहने पर पैसा जमा किया है. याची के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और सेशन कोर्ट ने इसीलिए उसकी अग्रिम जमानत नहीं मंजूर की.

Last Updated : October 16, 2025 at 10:38 PM IST

​​FIRECRACKER BUSINESSMAN QADIR
ANTICIPATORY BAIL PLEA
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER

ETV Bharat Logo

