पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर को झटका, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवेशकों का सौ करोड़ हजम करने वाली फ्रीचार्ज पेएलएलपी फर्म से जुड़े पटाखा कारोबारी मोहम्मद कादिर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी है.

पटाखा कारोबारी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई: यह आदेश न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है. ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है. निवेशकों ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि याची के कहने पर फर्म में पैसा जमा किया था. कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं मंजूर की जा सकती.

काशिफ-मोहम्मद आसिफ ने निवेशकों से पैसा जमा कराया: मोहम्मद कादिर के खिलाफ प्रयागराज के शाहगंज थाने में निवेशकों से पैसा जमा कराने व हजम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज है. इस मामले की विवेचना जारी है. याची का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है. उसका फर्म से कोई संबंध नहीं है. न ही वह फर्म से भागीदार के रूप में जुड़ा है. सह अभियुक्त मोहम्मद काशिफ और मोहम्मद आसिफ ने निवेशकों से पैसा जमा कराया है, याची ने नहीं.