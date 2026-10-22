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जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव

अखिलेश यादव के रामपुर दौरे पर सरगर्मी तेज, जेल में बंद आजम खान से मिलेंगे सपा सुप्रीमो. ( ETV Bharat )

रामपुर: रामपुर में आज सियासी हलचल तेज है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रामपुर पहुंच गए हैं. यहां वह जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान से मुलाकात कर नया संदेश देंगे.

करीब 45 मिनट की इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई नई सियासी रणनीति तैयार होगी? इन तमाम सवालों के बीच रामपुर में सभी की निगाहें अखिलेश यादव के दौरे पर टिकी हैं.

अखिलेश यादव के रामपुर दौरे पर सरगर्मी तेज, जेल में बंद हैं आजम खान. (ETV Bharat) दरअसल, अखिलेश यादव के रामपुर आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला कारागार से लेकर आज़म खान के आवास तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा सके.