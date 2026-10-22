जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव
जिला कारागार में बंद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 2:16 PM IST
रामपुर: रामपुर में आज सियासी हलचल तेज है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज रामपुर पहुंच गए हैं. यहां वह जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान से मुलाकात कर नया संदेश देंगे.
करीब 45 मिनट की इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई नई सियासी रणनीति तैयार होगी? इन तमाम सवालों के बीच रामपुर में सभी की निगाहें अखिलेश यादव के दौरे पर टिकी हैं.
दरअसल, अखिलेश यादव के रामपुर आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला कारागार से लेकर आज़म खान के आवास तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जा सके.
निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, अखिलेश यादव दोपहर करीब 12 बजकर 30 मिनट पर रामपुर जिला कारागार पहुंचेंगे. यहां वह आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म खान से मुलाकात करेंगे. बताया जा रहा है कि यह मुलाकात लगभग 45 मिनट तक चलेगी.
इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं. ऐसे में अखिलेश यादव और आज़म खान की मुलाकात पर राजनीतिक जानकारों की भी नज़र रहेगी.
जिला कारागार में मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का काफिला आज़म खान के आवास पर पहुंचेगा. वहां वह आज़म खान की पत्नी डॉ. ताज़ीन फातिमा और उनके बड़े बेटे अदीब आज़म खान से भी मुलाकात करेंगे.
फिलहाल, रामपुर में अखिलेश यादव के इस दौरे को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है. अब देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से क्या संदेश सामने आता है और रामपुर की सियासत पर इसका क्या असर पड़ता है.