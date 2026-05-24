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असामाजिक तत्वों ने गेंदा बाबा मंदिर में की तोड़फोड़, मूर्ति और घंटी भी ले गए, धरने पर बैठे ग्रामीण

क्षतिग्रस्त मंदिर ( ETV Bharat Dholpur )