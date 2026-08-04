आधी रात को रांची में उत्पात, आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़े, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में सोमवार रात असामाजिक तत्वोंं के द्वारा खड़ी कारों के शीशे तोड़ दिए हैं.
Published : August 4, 2026 at 8:41 AM IST
रांची: राजधानी के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया. बदमाशों ने निजाम नगर स्थित मोती मस्जिद रोड और मक्का मस्जिद रोड पर खड़ी आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनके शीशे चकनाचूर कर दिए. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में लगी हुई है.
सड़क के किनारे पार्क वाहन बनाए गए निशाना
हिंदपीढ़ी के रहने वाले इमरान के कार को भी निशाना बनाया गया है. इमरान के कार के शीशे को भी तोड़ डाला गया है. उन्होंने बताया की सोमवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया. क्षतिग्रस्त वाहनों में कई कंपनियों के वाहन शामिल हैं. बदमाशों ने एक-एक कर कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए.
घटना का पता मंगलवार सुबह तब चला, जब वाहन मालिक घरों से बाहर निकले. अपनी गाड़ियों की टूटी हुई हालत देखकर लोगों के होश उड़ गए. देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी गई. तोड़फोड़ की इस घटना में एक डीएसपी स्तर के अधिकारी का वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है, लगातार कई वाहनों को निशाना बनाए जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी है.
जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलने के बाद हिंदपीढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के पहचान की कोशिश कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान कर उनपर कारवाई की जाए. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना को किसी एक व्यक्ति ने अंजाम दिया या इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है. हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी अरुण महता ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
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