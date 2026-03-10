ETV Bharat / state

सीएम योगी बोले- त्योहार में समाज विरोधी गतिविधियों और नई परंपरा की अनुमति नहीं

सीएम योगी आदित्यानाथ ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आगामी पर्वों, पुलिस भर्ती परीक्षा और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्कता और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि 13 मार्च को अलविदा की नमाज और 14-15 मार्च को सब-इंस्पेक्टर पदों की लिखित परीक्षा होनी है. इसके साथ ही 19 मार्च से चैत्र नवरात्र और 20-21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाए जाने की संभावना है. नई परंपरा की अनुमति नहीं और जीरो टॉलरेंस: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह अवधि कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए सभी अधिकारी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें. उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की नई परंपरा शुरू करने की अनुमति कतई न दी जाए. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक आयोजन से आम जनता को कोई असुविधा न हो. समाज-विरोधी अथवा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के प्रति सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति प्रभावी ढंग से लागू रहेगी. 19 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी. (Photo Credit: ETV Bharat) SI भर्ती परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध: सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 और 15 मार्च को प्रदेश के 1090 केंद्रों पर चार पालियों में परीक्षा होगी. इसमें 15 लाख 75 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनके आवागमन के लिए प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करना अनिवार्य है. परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को पूरी जिम्मेदारी के साथ तैनात रहने और इंटेलिजेंस तंत्र को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं.