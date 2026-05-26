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1984 सिख विरोधी दंगे: जनकपुरी हिंसा से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को हाईकोर्ट से नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले के आरोपी सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

HC Notice to Sajjan Kumar
सज्जन कुमार को नोटिस जारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 5:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी हिंसा मामले के आरोपी सज्जन कुमार को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को करने का आदेश दिया.

याचिका जनकपुरी सिख दंगे के पीड़ित मनजीत सिंह ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में वकील कामना वोहरा, गुरबख्श सिंह और सुरप्रीत कौर दलीलें रखीं. याचिका में 22 जनवरी के राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. जनकपुरी हिंसा मामले में पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान में कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को इस मामले में बरी कर दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था. सज्जन कुमार ने कहा था कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है.

23 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. हालांकि कोर्ट ने एसआईटी द्वारा सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली सिख दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर किया था.

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1984 ANTI SIKH RIOTS CASE
NOTICE ACQUITTAL OF SAJJAN KUMAR
सज्जन कुमार को नोटिस
ANTI SIKH RIOTS CASE 1984

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