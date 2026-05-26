ETV Bharat / state

1984 सिख विरोधी दंगे: जनकपुरी हिंसा से जुड़े मामले में सज्जन कुमार को हाईकोर्ट से नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी हिंसा मामले के आरोपी सज्जन कुमार को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को करने का आदेश दिया.

याचिका जनकपुरी सिख दंगे के पीड़ित मनजीत सिंह ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में वकील कामना वोहरा, गुरबख्श सिंह और सुरप्रीत कौर दलीलें रखीं. याचिका में 22 जनवरी के राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. जनकपुरी हिंसा मामले में पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान में कहा था कि मैंने भीड़ के लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को इस मामले में बरी कर दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था. सज्जन कुमार ने कहा था कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है.