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SMS मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग गाइड लाइन है सबसे खास, पूरे राजस्थान के मेडिल कॉलेज में लागू करने की तैयारी

एसएमएस मेडिकल कॉलेज ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: हाल ही में राजस्थान के कुछ मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के मामले सामने आए थे. जिसके बाद इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में तैयार की गई एंटी-रैगिंग व्यवस्था को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू करने की तैयारी है. राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अब प्रवेश से पहले ही सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए जाएंगे.

एसएमएस (सवाई मान सिंह) मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की अध्यक्ष डॉ मोनिका जैन ने बताया कि SMS मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग गाइडलाइन नए बैच के आने से पहले ही लागू कर दी जाती है. कॉलेज प्रशासन बैच के आने से करीब 15 दिन पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देता है. इसके लिए एंटी रैगिंग सेल की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें रैगिंग रोकने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा होती है. इस बैठक में कॉलेज के अधिकारी, विभागाध्यक्ष, NGO प्रतिनिधि, एकेडमिक सेक्शन, एंटी रैगिंग स्क्वॉड, स्टूडेंट, पुलिस अधिकारी और स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है. खासतौर पर हर क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी जरूरी होती है. कॉलेज प्रशासन का उद्देश्य है कि नए विद्यार्थियों के आने से पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, जिससे रैगिंग की घटनाओं को रोका जा सके.