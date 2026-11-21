SMS मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग गाइड लाइन है सबसे खास, पूरे राजस्थान के मेडिल कॉलेज में लागू करने की तैयारी
मेडिकल कॉलेज में नए बैच पर एंटी-रैगिंग स्क्वॉड सक्रिय किए जाते हैं. गार्ड्स की ड्यूटी व पुलिस की गश्त बढ़ाई जाती है.
Published : November 21, 2026 at 2:00 PM IST
जयपुर: हाल ही में राजस्थान के कुछ मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के मामले सामने आए थे. जिसके बाद इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में तैयार की गई एंटी-रैगिंग व्यवस्था को प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में लागू करने की तैयारी है. राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अब प्रवेश से पहले ही सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए जाएंगे.
एसएमएस (सवाई मान सिंह) मेडिकल कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी की अध्यक्ष डॉ मोनिका जैन ने बताया कि SMS मेडिकल कॉलेज में एंटी रैगिंग गाइडलाइन नए बैच के आने से पहले ही लागू कर दी जाती है. कॉलेज प्रशासन बैच के आने से करीब 15 दिन पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर देता है. इसके लिए एंटी रैगिंग सेल की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें रैगिंग रोकने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा होती है. इस बैठक में कॉलेज के अधिकारी, विभागाध्यक्ष, NGO प्रतिनिधि, एकेडमिक सेक्शन, एंटी रैगिंग स्क्वॉड, स्टूडेंट, पुलिस अधिकारी और स्टूडेंट यूनियन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है. खासतौर पर हर क्लास के क्लास रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी जरूरी होती है. कॉलेज प्रशासन का उद्देश्य है कि नए विद्यार्थियों के आने से पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, जिससे रैगिंग की घटनाओं को रोका जा सके.
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नए छात्रों को पहले दिन से सुरक्षा का भरोसा: डॉ जैन का कहना है कि कॉलेज की ओर से एंटी-रैगिंग ब्रोशर तैयार कर नए विद्यार्थियों को पहले दिन ही उपलब्ध कराया जाता है. इसमें एंटी-रैगिंग स्क्वॉड, प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर और प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क नंबर दिए जाते हैं, ताकि किसी भी परेशानी की स्थिति में छात्र तुरंत मदद ले सकें. नए बैच के आने पर एंटी-रैगिंग स्क्वॉड सक्रिय किए जाते हैं, गार्ड्स की ड्यूटी बढ़ाई जाती है और पुलिस से नियमित गश्त बढ़ाने का आग्रह किया जाता है. सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब 15 दिन तक सीनियर बैच के विद्यार्थियों की छुट्टी भी की जाती है, ताकि जूनियर और सीनियर विद्यार्थियों के बीच अनावश्यक संपर्क को नियंत्रित किया जा सके.
सीनियर छात्रों से एफिडेविट, अभिभावकों को भी पत्र: डॉ मोनिका जैन ने बताया कि रैगिंग रोकने के लिए वरिष्ठ विद्यार्थियों से एफिडेविट भी साइन कराए जाते हैं. उनके अभिभावकों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि उनके बच्चे किसी भी तरह की रैगिंग गतिविधि में शामिल नहीं हों. कॉलेज की अकादमिक टीम रैगिंग के विभिन्न रूपों के बारे में जागरूक करती है. छात्रों को स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि रैगिंग में शामिल होने पर निलंबन और गंभीर मामलों में अन्य कठोर कार्रवाई की जा सकती है.
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हॉस्टल के बाहर रहने वाले छात्रों पर भी नजर: एंटी-रैगिंग जागरूकता के लिए लेक्चर थिएटर, हॉस्टल, लाइब्रेरी और कैंटीन में पोस्टर लगाए जाते हैं. नए बैच के आने से पहले CCTV कैमरों की कार्यक्षमता की विशेष जांच की जाती है, ताकि संवेदनशील स्थानों पर गतिविधियों की निगरानी हो सके. जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हॉस्टल के बजाय निजी आवासों में रहते हैं, उनके पते भी कॉलेज प्रशासन जुटाता है और पुलिस के साथ साझा किए जाते हैं, ताकि उन क्षेत्रों में नियमित गश्त की जा सके और किसी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके.
ऑनलाइन और व्हाट्सएप रैगिंग पर भी निगरानी: डॉ मोनिका जैन ने बताया कि अब रैगिंग केवल कैंपस या हॉस्टल तक सीमित नहीं है. व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन माध्यमों से भी नए विद्यार्थियों को परेशान करने, परिचय देने के नाम पर दबाव बनाने या अनुचित निर्देश देने जैसी गतिविधियां सामने आ सकती हैं. ऐसे मामलों में शिकायत मिलने पर कॉलेज प्रशासन हस्तक्षेप करेगा. नए विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स भी जरूरी बताया गया है, ताकि वे कॉलेज के माहौल में सहज हो सकें और किसी भी परेशानी की स्थिति में खुलकर शिकायत कर सकें. इसके साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को राजकॉप पुलिस ऐप डाउनलोड करवाया जाता है ताकि रैगिंग अथवा किसी अन्य अप्रिय घटना की स्थिति में विद्यार्थी तत्काल पुलिस तक अपनी शिकायत पहुंचा सके.
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कई कॉलेजों से मिली थी शिकायतः प्रदेश के जोधपुर, बाड़मेर, कोटा व बांसवाड़ा जिले के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की शिकायते पिछले 1-2 महीने में सामने आई हैं. ये शिकायतें NMC (नेशल मेडिकल कमिशन) को भी मिली थी. इन शिकायतों के संबंध में जांच जारी है. वहीं, हाल में कोटा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ नीलेश जैन ने बताया था कि कॉलेज में रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी, स्क्वाड और मेंटर सेल बनाई गई है. शिकायत पर कमेटी व स्क्वायड जांच कर रहे हैं.