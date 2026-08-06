धनबाद सदर अस्पताल में बार-बार खत्म हो रहा एआरवी का स्टॉक, फंड की कमी और खरीद की चुनौती से जूझ रहा स्वास्थ्य विभाग
सदर अस्पताल में एआरवी स्टॉक के खत्म होने से मरीजों को एसएनएमएमसीएच का रुख करना पड़ा. स्वास्थ्य विभाग फंड की कमी कारण बता रहा है.
Published : August 6, 2026 at 2:10 PM IST
धनबाद: कुत्ते के काटने वाले मरीजों के लिए जरूरी एंटी रैबीज वैक्सीन यानी एआरवी की उपलब्धता एक बार फिर सवालों के घेरे में है. जून महीने के बाद अब अगस्त में भी सदर अस्पताल में एआरवी का स्टॉक खत्म हो गया. सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग खुद मान रहा है कि एआरवी की खरीद आसान नहीं है. न तो इसके लिए मिलने वाला अलग फंड मिल रहा है और न ही बाजार में इसकी उपलब्धता और कीमत स्थिर है. ऐसे में हर बार मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि दो दिनों तक स्टॉक खत्म होने के बाद इसकी आपूर्ति कर ली गई है.
दो महीने में दूसरी बार स्टॉक समाप्त
जिले के सदर अस्पताल में एंटी रैबीज वैक्सीन (एआरवी) की आपूर्ति व्यवस्था एक बार फिर लड़खड़ाती नजर आई है. सदर अस्पताल में लगातार दो दिनों तक एआरवी का स्टॉक खत्म रहने से कुत्ते के काटने वाले मरीजों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच का रुख करना पड़ा. यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले जून महीने में भी सदर अस्पताल में एआरवी का स्टॉक समाप्त हो गया था. यानी दो महीने के भीतर दूसरी बार जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जीवनरक्षक वैक्सीन की कमी सामने आई है.
मरीजों पर पड़ा सीधा असर
एआरवी की कमी का सीधा असर मरीजों पर पड़ा. कई लोग पहले सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिलने के बाद उन्हें एसएनएमएमसीएच भेजना पड़ा या फिर वे खुद वहां पहुंच गए. पहले से ही रोजाना 100 से अधिक मरीजों को एआरवी देने वाले एसएनएमएमसीएच के एआरवी सेंटर पर अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई.
सिविल सर्जन ने माना खरीद आसान नहीं
इस पूरे मामले में सबसे अहम बात सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा का बयान है. उन्होंने माना कि एआरवी की उपलब्धता स्वास्थ्य विभाग के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है. उनके मुताबिक एआरवी की खरीद के लिए मिलने वाला अलग फंड फिलहाल प्राप्त नहीं हो रहा है. ऐसे में विभाग आयुष्मान भारत योजना से उपलब्ध राशि का उपयोग कर वैक्सीन खरीदने को मजबूर है.
सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले वर्ष एआरवी के लिए मिला बजट बीच में ही समाप्त हो गया था. उसके बाद से अलग फंड नहीं मिलने के कारण वैक्सीन की खरीद वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था के सहारे की जा रही है. यानी जिस वैक्सीन की जरूरत पूरे वर्ष रहती है, उसकी खरीद के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास नियमित बजट उपलब्ध नहीं है.
उन्होंने यह भी कहा कि समस्या केवल फंड की नहीं है. बाजार में एआरवी की उपलब्धता भी सीमित रहती है. कई बार समय पर वैक्सीन नहीं मिलती और जब मिलती है तो उसकी कीमतों में काफी अंतर होता है. लगातार बदलती कीमतों और सीमित आपूर्ति के कारण खरीद प्रक्रिया प्रभावित होती है. यही वजह है कि समय-समय पर स्टॉक बनाए रखना विभाग के लिए चुनौती बन जाता है.
400 डोज की व्यवस्था कर ली गई
हालांकि सिविल सर्जन का दावा है कि स्टॉक पूरी तरह खत्म होने से पहले ही 400 डोज की व्यवस्था कर ली गई थी और फिलहाल सदर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एआरवी उपलब्ध करा दी गई है. उन्होंने कहा कि अब मरीजों को वैक्सीन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी.
मांग-आपूर्ति आकलन पर उठे सवाल
लेकिन सवाल यह है कि जब जून में भी एआरवी का स्टॉक खत्म हुआ था और अगस्त में भी वही स्थिति दोबारा बन गई, तो क्या जिले में इसकी मांग और आपूर्ति का सही आकलन किया जा रहा है? आखिर ऐसी वैक्सीन, जिसे कुत्ते या अन्य रेबीज संक्रमित जानवर के काटने के बाद समय पर लगाना बेहद जरूरी होता है, उसके स्टॉक में बार-बार कमी क्यों आ रही है?
रेबीज में देरी जानलेवा हो सकती है
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण दिखाई देने के बाद इलाज लगभग असंभव माना जाता है. ऐसे में कुत्ते या अन्य संदिग्ध जानवर के काटने के तुरंत बाद एआरवी लगना बेहद जरूरी होता है. थोड़ी सी भी देरी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है. इसलिए सरकारी अस्पतालों में एआरवी की निर्बाध उपलब्धता स्वास्थ्य व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी मानी जाती है.
धनबाद जैसे बड़े जिले में, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में डॉग बाइट के मरीज सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं, वहां दो-दो बार स्टॉक खत्म होना स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है. फिलहाल विभाग ने 400 डोज उपलब्ध होने और पर्याप्त स्टॉक होने का दावा किया है, लेकिन यह घटना संकेत देती है कि जब तक एआरवी के लिए नियमित बजट, समय पर खरीद और मजबूत आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक ऐसी स्थिति दोबारा बनने की आशंका बनी रहेगी.
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