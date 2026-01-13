ETV Bharat / state

हजारीबाग में स्ट्रीट डॉग की मदद के लिए सामने आये युवा, दी जा रही है एंटी रेबीज वैक्सीन

हजारीबाग: आवारा कुत्तों को लेकर इन दिनों पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है. इसी बीच हजारीबाग से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है. यहां कुछ युवा, आवारा कुत्तों के मदद के लिए आगे आए हैं. युवाओंं की टोली घूम घूमकर वार्ड चिन्हित करते हुए कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन दी जा रही है. ताकि उन्हें बीमारी से मुक्त रखा जा सके.

कैंप लगाकर लगाई जाती है स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीन

इन युवाओं ने अपनी टीम का नाम पहल रखा है. पहल संस्था की और से सबसे पहले मोहल्ले के लोगों से चर्चा की जाती है. जब लोगों का सहयोग मिलता है तब उस इलाके में कैंप लगाया जाता है. वार्ड नंबर 23 में आवारा कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा है. जिसे देखते हुए यहां कैंप लगाया गया और 109 स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीन दी गई.

आवारा कुत्तों को रेबिज मुक्त बनाने की 'पहल' (Etv bharat)