हजारीबाग में स्ट्रीट डॉग की मदद के लिए सामने आये युवा, दी जा रही है एंटी रेबीज वैक्सीन

हजारीबाग में पहल संस्था की ओर से आवारा कुतों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जा रही है.

anti rabies vaccine inject in the street dogs
पहल संस्था के सदस्य (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 13, 2026 at 3:58 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: आवारा कुत्तों को लेकर इन दिनों पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है. इसी बीच हजारीबाग से एक अच्छी तस्वीर सामने आई है. यहां कुछ युवा, आवारा कुत्तों के मदद के लिए आगे आए हैं. युवाओंं की टोली घूम घूमकर वार्ड चिन्हित करते हुए कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन दी जा रही है. ताकि उन्हें बीमारी से मुक्त रखा जा सके.

कैंप लगाकर लगाई जाती है स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीन

इन युवाओं ने अपनी टीम का नाम पहल रखा है. पहल संस्था की और से सबसे पहले मोहल्ले के लोगों से चर्चा की जाती है. जब लोगों का सहयोग मिलता है तब उस इलाके में कैंप लगाया जाता है. वार्ड नंबर 23 में आवारा कुत्तों की संख्या काफी ज्यादा है. जिसे देखते हुए यहां कैंप लगाया गया और 109 स्ट्रीट डॉग्स को वैक्सीन दी गई.

आवारा कुत्तों को रेबिज मुक्त बनाने की 'पहल' (Etv bharat)

यह एक मानवीय पहल है. स्ट्रीट डॉग्स को रेबीज से बचने के लिए वैक्सीन दी जा रही है. यदि कोई कुत्ता रैबिज से ग्रसित है और वो किसी दूसरे कुत्ते को काट ले तो उसे भी यह बीमारी हो जाती है. जिसे देखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है: मनोज गुप्ता, अध्यक्ष, पहल संस्था

संस्था में महिला-पुरुष

पहल संस्था में महिलाओं की सहभागिता भी देखने को मिल रही है. पुरुष और महिला दोनों मिलकर हर महीने आपस में पैसे जमा करते हैं. इन पैसों से वैक्सीन खरीदी जाती है और आवारा कुत्तों को लगाई जाती है. पीली टी-शर्ट माथे पर सफेद टोपी पहने हुए लोगों की टोली में अजब सा उत्साह भी देखने को मिल रहा है.

anti rabies vaccine inject in the street dogs
कुत्तों की मदद के लिए पहल संस्था (Etv bharat)

वफादार जानवर की सेवा करना हर शख्स की जिम्मेदारी

वहीं टीम के सदस्यों का कहना है कि हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि वह अपने समाज के सबसे वफादार जानवर की सेवा करें. उनकी वफादारी के कारण ही कई घर सुरक्षित है. हजारीबाग के लोगों की दिलदारी का ही नतीजा है कि शहर के आवारा कुत्तों को एंटी रैबिट वैक्सीन दी जा रही है. ताकि उनके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके.

संपादक की पसंद

