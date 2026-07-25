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शिकारियों पर शिकंजा कसने टास्क फोर्स तैयार, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में सुरक्षा के लिए 3 राज्यों की बनी संयुक्त रणनीति

बस्तर वाइल्ड लाइफ सीसीएफ स्टाइलो मंडावी ने बताया कि बस्तर में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ सीमा से लगे क्षेत्रों में संयुक्त टास्क फोर्स के गठन, ज्वाइंट पेट्रोलिंग और बाहरी शिकारियों पर सख्त कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

इंद्रावती रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त टार्स फोर्स का गठन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर: वन विभाग के लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व में अब वन्यजीवों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है. बाघों, तेंदुआ, हिरण, गिद्ध और अन्य दुर्लभ वन्यजीवों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वन अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक बीते दिनों बीजापुर जिले में आयोजित की गई. जिसमें तीनों राज्यों के CCF और अन्य अधिकारी शामिल हुए थे.

बैठक का मुख्य उद्देश्य इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों सहित अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा को और मजबूत करना था. तीनों राज्यों ने सीमा क्षेत्रों में संयुक्त टास्क फोर्स गठित करने पर सहमति जताई है. ताकि बाहरी शिकारियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके. - स्टाइलो मंडावी, सीसीएफ वाइल्ड लाइफ, बस्तर

इस तरह काम करेगी फोर्स

अधिकारियों ने तय किया कि वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी की सूचना मिलने पर तीनों राज्यों की संयुक्त टीम तत्काल कार्रवाई करेगी. इसके अलावा सूचना साझा करने और समन्वय बढ़ाने के लिए भी विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी. वन्यजीवों की मैपिंग, संदिग्ध गतिविधियों और तस्करों के बारे में रियल टाइम सूचनाएं साझा होंगी.

इंद्रावती रिजर्व के बारे में जानिए

इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित देश के महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व में से एक है. वर्ष 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था. लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह रिजर्व घने जंगलों, पहाड़ियों और इंद्रावती नदी के कारण समृद्ध जैव विविधता का केंद्र माना जाता है.

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में सुरक्षा के लिए 3 राज्यों की बनी संयुक्त रणनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई वन्यजीव यहां मौजूद

यह क्षेत्र महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और तेलंगाना के वन क्षेत्रों से जुड़ा होने के कारण वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है. यहां रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, वन भैंसा, भालू, जंगली कुत्ता, गौर, चीतल, गिद्ध समेत कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं.

इसके अलावा सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी, सांप भी इस क्षेत्र की पहचान हैं. तस्करी और शिकार की चुनौती लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहने के कारण इस क्षेत्र में वन विभाग की नियमित निगरानी सीमित रही. इसका फायदा उठाकर कई बार बाहरी शिकारी और वन्यजीव तस्कर सक्रिय रहे.

वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के वन अधिकारियों ने की बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वन विभाग की कई कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में वन विभाग ने बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्यजीवों की खाल और अन्य चीजों की तस्करी से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है. कई आरोपियों की गिरफ्तारी और वन्यजीव अंगों की बरामदगी भी की गई है. वन विभाग समय-समय पर जाल बिछाकर शिकार करने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान चलाता रहा है.