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कांकेर में नक्सलियों की साजिश फेल, दो टिफिन बम और 40 डेटोनेटर बरामद

कांकेर में सुरक्षा बलों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत हेवी नक्सल डंप बरामद किया है.

Anti Naxal Operation In Kanker
कांकेर में एंटी नक्सल ऑपरेशन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2026 at 5:34 PM IST

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कांकेर: 31 मार्च 2026 को बस्तर से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है. उसके बाद सुरक्षाबल लगातार बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित जिलों में सर्चिंग ऑपरेशन चला रहा है. इस क्रम में उत्तर बस्तर जिले कांकेर में सुरक्षाबलों ने 25 अगस्त को एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया. इसमें फोर्स के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. बांदे थाना क्षेत्र में फोर्स ने भारी मात्रा में नक्सल डंप बरामद किया है. कांकेर एसपी ने इसे जवानों की सफलता बताया.

25 अगस्त को शुरू हुआ सर्चिंग ऑपरेशन

सुरक्षा बलों के जवानों ने 25 अगस्त को बांदे थाना क्षेत्र में सर्चिंग ऑपरेशन किया. यहां के कन्हारगांव में जंगल से हेवी नक्सल डंप बरामद किया गया. 40 डेटोनेटर, बारूद से भरे दो स्टील टिफिन बम सहित अन्य नक्सल सामग्री बरामद की गई है. बरामद विस्फोटक सुरक्षाबलों की टीम ने नाकाम कर दिया. कांकेर के एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि यह सर्चिंग ऑपरेशन 26 अगस्त को भी जारी है.

जिला बल, बीएसएफ और बीडीएस टीम की संयुक्त टीम ने कन्हारगांव के जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया. इस दौरान नक्सलियों की तरफ से छिपाकर रखे गए नक्सल डंप को फोर्स ने बरामद किया. 40 डेटोनेटर, 10 किलो का एक टिफिन बम, 5 किलो का एक टिफिन बम बरामद किया गया. दोनों टिफिन बम को निष्क्रिय कर दिया गया है- निखिल राखेचा, एसपी, कांकेर

कांकेर में लगातार जारी है एंटी नक्सल ऑपरेशन

कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने बताया कि जिले में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है. आने वाले दिनों में भी कांकेर के जंगली इलाकों में फोर्स का सर्चिंग अभियान जारी रहेगा.

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बस्तर में नक्सलवाद
कांकेर में सर्चिंग अभियान
NAXAL OPERATION IN KANKER

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