कांकेर में नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी कामयाबी, विकास कार्यों को मिली गति

कांकेर में नक्सल विरोधी अभियान ( ETV Bharat Chhattisgarh )

साल 2025 में कांकेर जिले में नक्सल विरोधी अभियानों में अहम कामयाबी मिली है. कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने साल 2025 में नक्सल मामलों में मिली सफलता के आंकड़े जारी किए.

साल 2025 में नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्र में 83.01 किलोमीटर सड़क बनी. वहीं 4 पुल भी बनाए गए, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में सुविधा मिल रही है.

कांकेर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में साल 2024 की तरह ही साल 2025 में भी पुलिस को कामयाबी मिली. वहीं विकास कार्यों में भी पुलिस ने अपनी सहभागिता निभाई.

⦁ पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 10 नक्सली कैडर मारे गए.

⦁ 31 नक्सल कैडर गिरफ्तार किए गए.

⦁ 51 नक्सलियों ने कांकेर पुलिस के सामने सरेंडर किया.

⦁ 48 हथियार बरामद किए गए.

⦁ 10 बम भी बरामद किया गया.

⦁ साल 2025 में 9 पुलिस-नक्सली मुठभेड़ हुए.

साल 2024 का दबाव, 2025 में नक्सल एरिया कमेटी ही समाप्त

कांकेर जिले में साल 2024 में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे, उसके बाद से कांकेर जिले में नक्सलियों में अफरातफरी मच गई थी और जान बचाने के लिए सही ठिकाना खोजने लगे थे. 2024 साल का दबाव 2025 में काम आया और उसका प्रभाव यह रहा कि रावघाट एरिया कमेटी, केके सब डिवीजन अंतर्गत कुएमारी और किसकोड़ो एरिया कमेटी ही समाप्त हो गई.

⦁ मिलिट्री कपंनी नम्बर 05, परतापुर एरिया कमेटी, रावघाट एरिया कमेटी, केके (केशकाल) डिवीजन अंतर्गत किसकोड़ो/कुऐमारी एरिया कमेटी के हार्डकोर ईनामी सहित कुल 51 माओवादी सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटे.

⦁ नक्सल प्रभावित दल्लीराजहरा-रावघाट रेलवे लाइन परियोजना के तहत ताड़ोकी से रायपुर तक रेल परिचालन शुरू किया गया. रावघाट से ताड़ोकी के बीच रेलवे लाइन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है.