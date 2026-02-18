1 करोड़ के इनामी नक्सल कमांडर देवजी की तलाश तेज, बस्तर आईजी ने दी जानकारी
नक्सलियों के पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी की तलाश बस्तर पुलिस ने तेज कर दी है. इस बात की जानकारी बस्तर आईजी ने दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 18, 2026 at 4:27 PM IST
जगदलपुर: बस्तर में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षाबलों के चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर दिख रहा है. साल 2025 में सुरक्षाबलों ने नक्सल संगठन जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू को मुठभेड़ में मार गिराया. इसके बाद से नक्सल संगठन काफी कमजोर पड़ चुका है. अब बस्तर में सीमित संख्या में बड़े माओवादी बचे हुए हैं. जिनकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है.
नक्सल कमांडर देवजी की तलाश
माओवादी संगठन में पोलित ब्यूरो और छत्तीसगढ़ में एक करोड़ ईनामी माओवादी देवजी उर्फ संजीव उर्फ पल्लव की सरगर्मी से बस्तर पुलिस तलाश कर रही है. चर्चा यह थी कि नक्सल संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवा राजू के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद संगठन की जिम्मेदारी देवजी को सौंपी गई है.अभी तक इस बात की पुष्टि नक्सल संगठन की ओर से नहीं हुई है.
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने दी जानकारी
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने नक्सल संगठन के कमजोर होने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि सीपीआई माओवादी संगठन में एक समय में 40 से 45 सेंट्रल कमेटी मेम्बर और पोलित ब्यूरो के मेंबर थे. अभी वर्तमान में 2 से 3 ही सेंट्रल कमेटी मेंबर और पॉलित ब्यूरो सदस्य बच गए हैं. जिसमें देवजी भी शामिल है. देवजी पर नक्सल प्रभावित अलग-अलग राज्यों में एक करोड़ रुपए का इनाम घोषित है. छत्तीसगढ़ में भी देवजी पर एक करोड रुपए का इनाम घोषित है.
देवजी को लेकर लगातार बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में और सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन चलाये जा रहे हैं. मार्च 2026 तय समय तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन देवजी चलाया जा रहा है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर
नक्सलियों से सरेंडर की अपील
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि बस्तर में देवजी के साथ-साथ शेष बचे माओवादियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की जा रही है. बचे हुए माओवादियों के खिलाफ जवानों द्वारा लगातार बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
बस्तर के तीन जिले नक्सल प्रभावित
इधर हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी की थी. इस सूची में बस्तर संभाग के 03 जिले शामिल हैं. ये जिले सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर हैं.