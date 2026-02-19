ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन, आईटीबीपी जवानों ने नक्सल स्मारक किया ध्वस्त

नारायणपुर : बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन को लगातार सफलता मिल रही है. 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित करने की दिशा में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. इस कड़ी में अबूझमाड़ में फोर्स के अहम सफलता हाथ लगी है. मोहनार गांव में आईटीबीपी के जवानों ने कार्रवाई करते हुए नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया है. 29वीं आईटीबीपी के कमांडेंट दुष्यंत राज जायसवाल के निर्देशन में नक्सल स्मारक को गिराया गया है. यह कार्रवाई 18 फरवरी 2026 को हुई है.

यह कार्रवाई नारायणपुर और कोंडागांव की सीमा पर हुई है.धनोरा क्षेत्र के मोहनार गांव में नक्सलियों के स्मारक की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इस सूचना पर 29वीं आईटीबीपी के कमांडेंट दुष्यंत राज जायसवाल के निर्देशन पर ऑपरेशन लॉन्च किाय गया. ऑपरेशन में इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कुल 71 जवान शामिल रहे. धनोरा के मोहनार गांव में नक्सल स्मारक की सूचना मिली थी. जिसे फोर्स के जवानों ने मौके पर जाकर ढहा दिया. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई नक्सलियों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को खत्म करने और ग्रामीणों में विश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है. यह अभियान केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल-मुक्त बनाने की दिशा में लगातार चलाया जा रहा है.

अबूझमाड़ में नक्सल स्मारक गिराया गया (ETV BHARAT)

नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई का असर

मोहनार गांव में नक्सली स्मारकों को ध्वस्त करने की यह कार्रवाई बस्तर में शांति स्थापना के प्रयासों का अहम हिस्सा मानी जा रही है. सुरक्षा बलों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे, ताकि नक्सलवाद की जड़ों को पूरी तरह खत्म किया जा सके. इससे बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास की राह मजबूत हो सकेगी और 31 मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा.