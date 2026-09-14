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एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का एक्शन, रायपुर से इंटरस्टेट 2 तस्कर गिरफ्तार, 9 लाख का गांजा बरामद

मुखबिर की सूचना पर ANTF ने टिकरापारा पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

RAIPUR COMMISSIONERATE
9 लाख का गांजा बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 8:50 PM IST

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रायपुर: नशे पर नकेल लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टीम और पुलिस लगातार शहर में कार्रवाई कर रही है. इसके बावजूद तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. सोमवार को ANTF और टिकरापारा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए दोनों तस्कर इंटरस्टेट गांजा तस्कर हैं. दोनों के पास से पुलिस ने करीब 18 किलो गांजा बरामद किया है. पकड़े गए गांजे की कीमत 9 लाख के करीब है.

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का एक्शन

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन भी जब्त किया है. जब्त फोन की डिजिटल जांच की जाएगी. ये पता लगाया जाएगा कि आरोपी किन-किन लोगों के टच में रहे हैं. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों तस्कर ओडिशा के रहने वाले हैं. पुलिस का कहना है कि वो मामले में स्टार्ट टू एंड प्वाइंट तक की जांच करेगी.

टिकरापारा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 तस्कर नशे के सामान के साथ यहां से गुजरने वाले हैं. सूचना के आधार पर लालपुर ओवर ब्रिज के पास 2 संदिग्धों को बैग के साथ गिरफ्तार किया गया. जांच में दोनों बैगों में गांजा होना पाया गया. पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए घेराबंदी लगाई थी. पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम मंगल हरिजन और भीमराज तांडी बताया दोनों ओडिशा के रहने वाले हैं: रॉबिंसन गुरिया, पश्चिमी जोन के DCP

पकड़े गए दोनों तस्कर ओडिशा के रहने वाले

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने गांजे को ओडिशा से लाना बताया है. पकड़े गए आरोपियों से गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लिंक के बारे में पूछताछ कर रही है. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पकड़े गए आरोपी मंगल हरिजन जिला नवापारा ओडिशा का रहने वाला है. दूसरा आरोपी भीमराज तांडी भी जिला नवापारा ओडिशा का रहने वाला है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है.

एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

कोमाखान थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों और गांजे की सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है. यह कार्रवाई महासमुंद पुलिस की मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है.

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