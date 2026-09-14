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एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का एक्शन, रायपुर से इंटरस्टेट 2 तस्कर गिरफ्तार, 9 लाख का गांजा बरामद

रायपुर: नशे पर नकेल लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टीम और पुलिस लगातार शहर में कार्रवाई कर रही है. इसके बावजूद तस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. सोमवार को ANTF और टिकरापारा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए दोनों तस्कर इंटरस्टेट गांजा तस्कर हैं. दोनों के पास से पुलिस ने करीब 18 किलो गांजा बरामद किया है. पकड़े गए गांजे की कीमत 9 लाख के करीब है.

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का एक्शन

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन भी जब्त किया है. जब्त फोन की डिजिटल जांच की जाएगी. ये पता लगाया जाएगा कि आरोपी किन-किन लोगों के टच में रहे हैं. पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों तस्कर ओडिशा के रहने वाले हैं. पुलिस का कहना है कि वो मामले में स्टार्ट टू एंड प्वाइंट तक की जांच करेगी.