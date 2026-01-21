ETV Bharat / state

इलाज कराने आए तस्कर कंवरलाल को ANTF ने हॉस्पिटल से पकड़ा, जानें कहां हुई कार्रवाई

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कुख्यात तस्कर कंवरलाल को दबोचा है. राजस्थान के टॉप-25 तस्करों में शामिल है आरोपी.

तस्कर कंवरलाल गिरफ्तार
एएनटीएफ की गिरफ्त में आरोपी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 9:24 AM IST

|

Updated : January 21, 2026 at 9:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने गठन के चार महीने में अपने 25 शिकार पूरे कर लिए हैं. एएनटीएफ ने कंवरलाल के रूप में 25वीं गिरफ्तारी की है. आरोपी राजस्थान के टॉप-25 तस्करों में शुमार है. जिस पर 25 हजार रुपए का इनाम है. वह मध्यप्रदेश से नशे की खेप लाकर अपने ठिकाने पर जमा करता और वहां से मेवाड़ और मारवाड़ इलाके में नशे की सप्लाई करता था. मेवाड़ और मारवाड़ के कई तस्कर कंवरलाल के ठिकाने से नशे की खेप उठाते थे. एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि अफीम और डोडा चूरा की तस्करी करने वाले कंवरलाल के रूप में एएनटीएफ ने अपना 25वां शिकार किया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए एएनटीएफ ने मदरक्तिम चलाया.

उपचार के लिए आने की मिली जानकारी, दबोचा : आईजी विकास कुमार ने बताया कि एक डील के लिए कंवरलाल खुद गाड़ी चलाकर जा रहा था. इस बीच हादसा होने के कारण उसके पैरों में चोट लग गई. मुखबिर से एएनटीएफ को जानकारी मिली कि वह इलाज के लिए उदयपुर जाने वाला है. इस पर एएनटीएफ ने निगरानी बढ़ा दी. पड़ताल में सामने आया कि कंवरलाल उदयपुर के एक निजी अस्पताल में दिनेश के नाम से उपचार करवाने आता है. इस पर एएनटीएफ ने घेराबंदी कर उपचार करवाने आए कंवरलाल को पकड़ लिया. अब उससे पूछताछ में नशे की तस्करी के नेटवर्क से जुड़ी कई अहम जानकारी हाथ लगने की संभावना है.

ANTF को बड़ी कामयाबी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: तस्करी का अजब खेल : इलेक्ट्रिक उपकरणों की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही थी शराब, दो गिरफ्तार

एसटीडी बूथ खोला, महाराष्ट्र में वेटर का काम किया : आईजी विकास कुमार ने बताया कि वह चित्तौड़गढ़ के सांगरिया गांव का रहने वाला है. आठवीं में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और आवारागर्दी करने लगा. खेती में मन नहीं लगा तो एसटीडी बूथ खोला लेकिन उससे पार नहीं पड़ी तो महाराष्ट्र जाकर होटलों में वेटर का काम करने लगा. वहां से वापस गांव आकर नशे की दुनिया में दाखिल होने का प्रयास किया. पारिवारिक विवादों और मारपीट के मुकदमों के चलते उसके मन से पुलिस का डर भी कम हो गया था. नशे की सप्लाई में जब कमाई होने लगी तो वह लगातार इस दलदल में आगे बढ़ता रहा.

कई रिश्तेदारों को किया गिरोह में शामिल : पड़ताल में सामने आया है कि चार साल से उसके भतीजों ने नशे की तस्करी का काम संभाल रखा था. नशे की तस्करी में मोटा मुनाफा देखकर उसके कई रिश्तेदार भी गिरोह में शामिल होने लगे. उसके भतीजे ग्राहकों को नशे की खेप सप्लाई करने लगे. बदले में उन्हें कमीशन और महंगी गाड़ियों का लालच दिया जाता. आरोपी इतना शातिर है कि किसी को भी उसके ठिकाने की भनक नहीं लगने देता था. वह एक ढाबे पर लोगों को मिलने बुलाता और खुद गाड़ी में माल भरकर उन्हें सौंप देता था. वह खरीदारों को अपना नाम भी सही नहीं बताता था. उसके खिलाफ करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

Last Updated : January 21, 2026 at 9:35 AM IST

TAGGED:

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स
DRUG SMUGGLER KANWARLAL ARRESTED
तस्कर को हॉस्पिटल से पकड़ा
इनामी कंवरलाल गिरफ्तार
RAJASTHAN ANTF

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.