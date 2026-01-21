ETV Bharat / state

इलाज कराने आए तस्कर कंवरलाल को ANTF ने हॉस्पिटल से पकड़ा, जानें कहां हुई कार्रवाई

एएनटीएफ की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राजस्थान में नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने गठन के चार महीने में अपने 25 शिकार पूरे कर लिए हैं. एएनटीएफ ने कंवरलाल के रूप में 25वीं गिरफ्तारी की है. आरोपी राजस्थान के टॉप-25 तस्करों में शुमार है. जिस पर 25 हजार रुपए का इनाम है. वह मध्यप्रदेश से नशे की खेप लाकर अपने ठिकाने पर जमा करता और वहां से मेवाड़ और मारवाड़ इलाके में नशे की सप्लाई करता था. मेवाड़ और मारवाड़ के कई तस्कर कंवरलाल के ठिकाने से नशे की खेप उठाते थे. एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि अफीम और डोडा चूरा की तस्करी करने वाले कंवरलाल के रूप में एएनटीएफ ने अपना 25वां शिकार किया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए एएनटीएफ ने मदरक्तिम चलाया. उपचार के लिए आने की मिली जानकारी, दबोचा : आईजी विकास कुमार ने बताया कि एक डील के लिए कंवरलाल खुद गाड़ी चलाकर जा रहा था. इस बीच हादसा होने के कारण उसके पैरों में चोट लग गई. मुखबिर से एएनटीएफ को जानकारी मिली कि वह इलाज के लिए उदयपुर जाने वाला है. इस पर एएनटीएफ ने निगरानी बढ़ा दी. पड़ताल में सामने आया कि कंवरलाल उदयपुर के एक निजी अस्पताल में दिनेश के नाम से उपचार करवाने आता है. इस पर एएनटीएफ ने घेराबंदी कर उपचार करवाने आए कंवरलाल को पकड़ लिया. अब उससे पूछताछ में नशे की तस्करी के नेटवर्क से जुड़ी कई अहम जानकारी हाथ लगने की संभावना है. ANTF को बड़ी कामयाबी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)