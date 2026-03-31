गुस्से में गर्लफ्रेंड ने खोला राज, होटल से सिंथेटिक ड्रग का सरगना शेरदिल गिरफ्तार
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने फिल्मी अंदाज में लग्जरी कार के साथ आरोपी को पकड़ा है.
Published : March 31, 2026 at 12:13 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 12:37 PM IST
जयपुर : राजस्थान में नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने दक्षिणी राजस्थान में सिंथेटिक नशे के किंगपिन शेरदिल को गिरफ्तार किया है. उसने राजस्थान से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक नशे का काला कारोबार फैला रखा था. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम है. अंतरराज्यीय तस्करी गतिविधियों में शामिल आरोपी का नाम टॉप-5 तस्करों में शामिल था. वह अफीम के साथ ही स्मैक, एमडी की तस्करी भी करता था. राजस्थान में खेप तैयार कर वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सप्लाई करता था. आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि आरोपी प्रतापगढ़ में सिंथेटिक नशे की खेप तैयार कर रतलाम (मध्य प्रदेश) और मुंबई (महाराष्ट्र) के अपने एजेंटों के जरिए सप्लाई करता था.
महिला मित्र ने ईर्ष्या में खोला राज : उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में उसकी एक महिला मित्र के बारे में एएनटीएफ को जानकारी मिली. उस तक टीम पहुंची, लेकिन उसने आरोपी के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया. टीम ने आरोपी की रसिकमिजाजी का हवाला देकर महिला के मन में उसके प्रति शक पैदा कर दिया. आरोपी ने कॉल कर महिला से मिलने का वादा किया, लेकिन अचानक अजमेर जाने की कहकर आने से मना कर दिया. इस पर गुस्साई महिला ने आरोपी के बारे में पुलिस को सारी जानकारी दे दी. महिला लगातार आरोपी से बात कर रही थी. इस बीच टीम ने गाड़ी की पहचान कर घेराबंदी शुरू कर दी. वह एक होटल पर खाना खाने पहुंचा और टीम ने उसे पकड़ लिया.
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हथियार रखकर शेखी बघारता था आरोपी : उन्होंने बताया कि आरोपी शेरदिल नौगांवा (प्रतापगढ़) का रहने वाला है. उसके खिलाफ 2022 में प्रतापगढ़ के हथुनिया थाने में आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जबकि 2025 में प्रतापगढ़ के अरनोद थाने में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है. जांच में सामने आया है कि वह हर समय हथियार साथ रखता है. वह शेखी बघारता था कि पूरे प्रदेश की पुलिस भी उसे घेर लेगी तो वह हथियार के दम पर भाग निकलेगा. प्रेमिका से मिली लोकेशन के आधार पर ANTF ने चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित एक होटल में घेराबंदी की. शेरदिल को भनक तक नहीं थी कि उसकी अपनी ही खास मुखबिर बन चुकी है, पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया.
दस लाख रुपए की हेरोइन जब्त, आरोपी गिरफ्तार : वहीं, साधूवाला पोस्ट के पास नाकाबंदी कर एक व्यक्ति को 100 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है. जांच में सामने आया कि आरोपी नीटू और प्रवीण हेरोइन सप्लाई करने पंजाब जा रहे थे. वहीं, हनुमानगढ़ की एएनटीएफ टीम ने एक कार से 30,500 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है और तस्कर सुखविंदर को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही 2.520 किलो गांजा के साथ तस्कर महेंद्र को चित्तौड़गढ़ एएनटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है, जबकि भीलवाड़ा में एएनटीएफ की टीम ने सुरेंद्र को 4.187 किलो डोडा पोस्त के साथ पकड़ा है.