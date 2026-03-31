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गुस्से में गर्लफ्रेंड ने खोला राज, होटल से सिंथेटिक ड्रग का सरगना शेरदिल गिरफ्तार

एएनटीएफ की गिरफ्त में आरोपी. ( सौजन्य - एएनटीएफ. )

जयपुर : राजस्थान में नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने दक्षिणी राजस्थान में सिंथेटिक नशे के किंगपिन शेरदिल को गिरफ्तार किया है. उसने राजस्थान से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक नशे का काला कारोबार फैला रखा था. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम है. अंतरराज्यीय तस्करी गतिविधियों में शामिल आरोपी का नाम टॉप-5 तस्करों में शामिल था. वह अफीम के साथ ही स्मैक, एमडी की तस्करी भी करता था. राजस्थान में खेप तैयार कर वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक सप्लाई करता था. आईजी एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि आरोपी प्रतापगढ़ में सिंथेटिक नशे की खेप तैयार कर रतलाम (मध्य प्रदेश) और मुंबई (महाराष्ट्र) के अपने एजेंटों के जरिए सप्लाई करता था. महिला मित्र ने ईर्ष्या में खोला राज : उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में उसकी एक महिला मित्र के बारे में एएनटीएफ को जानकारी मिली. उस तक टीम पहुंची, लेकिन उसने आरोपी के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया. टीम ने आरोपी की रसिकमिजाजी का हवाला देकर महिला के मन में उसके प्रति शक पैदा कर दिया. आरोपी ने कॉल कर महिला से मिलने का वादा किया, लेकिन अचानक अजमेर जाने की कहकर आने से मना कर दिया. इस पर गुस्साई महिला ने आरोपी के बारे में पुलिस को सारी जानकारी दे दी. महिला लगातार आरोपी से बात कर रही थी. इस बीच टीम ने गाड़ी की पहचान कर घेराबंदी शुरू कर दी. वह एक होटल पर खाना खाने पहुंचा और टीम ने उसे पकड़ लिया. आईजी एएनटीएफ विकास कुमार (ETV Bharat)