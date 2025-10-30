ETV Bharat / state

ऑपेरशन विषयुग्म: नशे की तस्करी के दो आरोपी चढ़े हत्थे, एक तीन साल और दूसरा दो साल से था फरार

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एटीएस ने दो अलग-अलग कार्रवाइयों को अंजाम देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

accused of drug trafficking
तस्करी का आरोपी जोगाराम (Source : ANTF)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 30, 2025 at 8:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सीमापार से ड्रग तस्करी करने वाले एक कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार करने में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एटीएस ने गिरफ्तार किया है. वह तीन साल से फरार था. उस पर 25 हजार रुपए का इनाम था. वहीं, बाड़मेर में नशे की तस्करी में शामिल एक दूसरे आरोपी को भी एएनटीएफ और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई में दबोचा है. वह दो साल से फरार चल रहा था.

आईजी (एटीएस-एएनटीएफ) विकास कुमार ने बताया कि आरोपी बाड़मेर जिले के सातलगिया गांव का रहने वाला है. हालांकि, ऑपरेशनल कारणों से उसका नाम गुप्त रखा गया है. उनका कहना है कि आरोपी पढ़ाई में कमजोर रहा और कम उम्र में ही रुपए कमाने के लिए ड्रग तस्करी के धंधे से जुड़ गया. वह सीमा पार से नशे की खेप मंगवाता और उसे पंजाब व दिल्ली तक पहुंचता था. उसका पिता भी यही काम करता था. पिता के जेल जाने के बाद उसने धंधा संभाल लिया. वह लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान से जुड़े नशे के कारोबारियों को पकड़वाने का झांसा देता रहा और अपना धंधा चलाता रहा.

पढ़ें: ANTF की प्रदेश में 18 चौकियां, तस्करों की आपराधिक और आर्थिक 'कुंडली' बना लेंगे एक्शन

एक पैकेट पर एक लाख कमीशन: आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी को सीमा पार से आने वाले हेरोइन के पैकेट को रिसीव कर सुरक्षित दिल्ली या पंजाब पहुंचाना होता था. वह लंबे समय तक ऐसा करता रहा और हेरोइन का एक पैकेट पहुंचाने के बदले उसे एक लाख रुपए कमीशन मिलता था. पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी की बुआ की शादी 30 साल पहले पाकिस्तान में हुई थी. बॉर्डर पर तारबंदी होने से पहले आरोपी का पिता बेरोकटोक पाकिस्तान जाकर नशे की खेप लाता और सप्लाई करता. तारबंदी के दूसरी तरफ से नशे के पैकेट फेंके जाते और ऊंट चराने के बहाने आरोपी का पिता पैकेट उठा लेता. इसके बाद उसे दिल्ली और पंजाब तक पहुंचाया जाता. आरोपी नशे के धंधे से जुड़े लोगों को अपना मौसा बताकर मिलवाता था. नशे की खेप हासिल करने के बाद वह कोडवर्ड में कहता कि कपड़ा आ गया है. सिलाई के पैसे देकर कपड़ा ले जाओ.

अलग-अलग जगह से सिम लेकर दे रहा था चकमा: उन्होंने बताया कि आरोपी अलग-अलग जिलों से मोबाइल सिम लेकर पुलिस को गच्चा दे रहा था. उसे दिल्ली सीमा पर औद्योगिक क्षेत्र से पकड़ा गया है. जहां वह अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था. तकनीकी विश्लेषण से सामने आया कि झुंझुनू का एक शख्स सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सीमावर्ती इलाकों में लगातार संपर्क में है. एक टीम झुंझुनू पहुंची तो पता चला कि वह कहीं ओर चला गया. इसके बाद उसकी लोकेशन नीमराणा इलाके में आई, जहां से उसे गिरफ्तार कर किया गया.

20 हजार रुपए का इनामी आरोपी भी पकड़ा: वहीं, एएनटीएफ और एटीएस ने एक कार्रवाई में 20 हजार रुपए के इनामी तस्कर जोगाराम जाट को गिरफ्तार किया है. उसका नेटवर्क बाड़मेर से मध्यप्रदेश तक फैला हुआ था. वह आठ साल से नशे की तस्करी से जुड़ा हुआ था. बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी का प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद उसने धंधा बढ़ाया और रिफाइनरी के काम के चलते बड़ी संख्या में मजदूरों के आने के कारण वह उन्हें भी नशे की सप्लाई करने लगा. वह पहले अपने दोस्तों से मादक पदार्थ खरीदता और मजदूरों को सप्लाई करता. बाद में मध्यप्रदेश और मेवाड़ से नशे की खेप लाने लगा. साल 2023 में उसकी गाड़ी को डोडा-पोस्त ले जाते समय पकड़ लिया गया, लेकिन खुद फरार हो गया था. अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

TAGGED:

TWO ACCUSED ARRESTED
ANTI NARCOTICS TASK FORCE
ATS RAJASTHAN
ACCUSED OF DRUG TRAFFICKING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एक दिन में कितने घंटे वॉक करनी चाहिए? जानें इससे शरीर को कैसे होता है फायदा

मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

बाड़मेर में दिखा दुर्लभ 'साइलेंट किलर' सांप, स्नेक कैचर ने रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा

देवउठनी से शुरू होंगे शादी- विवाह, अगले साल तक 66 मुहूर्त, 15 जुलाई 2026 के बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.