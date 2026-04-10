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दिल्ली: महिला ड्रग्स तस्कर के गिरोह का किया भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के एंटीनाकोटिक्स स्क्वायड की टीम ने ड्रग्स तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन महिला ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला ड्रग्स तस्कर की पहचान दारो देवी, आरती और सुधा के रूप में हुई है. वहीं इनकी गिरफ्तारी से 23.284 किलोग्राम गांजा, 28 ग्राम समैक, 252.15 ग्राम का सोना का चैन और कैश 2,90,230 रुपया बरामद हुआ है. पुलिस एनडीपीएस एक्ट के मामले के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है.

वहीं अब इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट कि एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा ने बताया है कि 5 अप्रैल को एंटीनाकोटिक्स स्क्वायड की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सरायकाले खां इलाके में एक महिला ड्रग्स का कारोबार करती है. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने महिला की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और एंटीनाकोटिक्स स्क्वाड के इंस्पेक्टर विष्णु दत्त के द्वारा एक टीम बनाकर महिला को जब गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपी महिला नोएडा में रहती थी और गांजा की सप्लाई साउथ ईस्ट जिले में किया करती थी. महिला अपने साथियों के साथ ट्रेन के माध्यम से गांजा लेकर दिल्ली पहुंचती थी और फिर इसका सप्लाई साउथ ईस्ट जिले के अलग-अलग इलाके में किया करती थी.

महिला ड्रग्स तस्कर के गिरोह का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)

वहीं, महिला से पूछताछ पर उसने अपने दो और साथी का नाम लिया है. जिसका पहचान आरती और सुधा के रूप में हुई है. इनके पकड़े जाने से गांजा तस्करी के रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है.

