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दिल्ली के द्वारका में एनकाउंटर में पकड़े गए दो कुख्यात बदमाश, हत्या के प्रयास मामले में थे फरार

द्वारका एंटीनारकोटिक्स सेल ने एनकाउंटर के बाद दो बदमाशों को किया गिरफ्तार ( ETV BHARAT )