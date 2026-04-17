दिल्ली के द्वारका में एनकाउंटर में पकड़े गए दो कुख्यात बदमाश, हत्या के प्रयास मामले में थे फरार
पीड़ित ने बताया कि दोनों आरोपी उससे इलाके में दुकान खोलने के बदले पैसे मांग रहे थे.
Published : April 17, 2026 at 4:43 PM IST|
Updated : April 17, 2026 at 4:54 PM IST
नई दिल्ली: द्वारका जिले की एंटी-नारकोटिक्स सेल की टीम ने एनकाउंटर के बाद दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस स्टेशन डाबरी में हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे थे. एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार आरोपी की पहचान जतिन शर्मा और पवन भंडारी के रूप में हुई है. ये आरोपी कुख्यात विक्की टक्कर गिरोह से जुड़े है.
वहीं गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हाईटेक पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए है. इस पूरे मामले में द्वारका जिले के डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया है कि 08 अप्रैल को थाना डाबरी में महेंद्र सिंह नामक व्यक्ति पर चाकू से हमला किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी. पीड़ित इतना गंभीर रूप से घायल था कि वह बयान देने में असमर्थ था.
इसके बाद थाना डाबरी में एफआईआर संख्या 221/26, दिनांक 09.04.2026, धारा 109(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान, जतिन शर्मा और पवन भंडारी नामक दो व्यक्तियों की संलिप्तता इसमें सामने आई थी. पीड़ित ने बताया कि दोनों उससे इलाके में दुकान खोलने की अनुमति देने के बदले में पैसे मांग रहे थे. पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया कि वे इलाके में आतंक फैलाना चाहते थे.
नजफगढ़ में हुआ एनकाउंटर, दो आरोपी गिरफ्तार
16-17 अप्रैल की दरमियानी रात को द्वारका जिला स्थित एंटी-नारकोटिक्स सेल को सूचना मिली कि हत्या के प्रयास के मामले में वांछित कुख्यात अपराधी जतिन शर्मा और पवन भंडारी यूईआर-II पर नजफगढ़ की ओर से धुलसिरास चौक के पास आएंगे. वही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम पुलिस के द्वारा बनाई गई जिसके बाद लगभग 2:10 बजे, नजफगढ़ की ओर से स्कूटी पर आ रहे आरोपी जतिन शर्मा और पवन भंडारी को रोका गया. जब पुलिस दल ने उन्हें आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, तो आरोपी जतिन शर्मा ने पुलिस दल पर गोली चलाई और उसकी एक गोली कांस्टेबल शिवराम की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी.
आरोपियों ने पुलिस दल पर की फायरिंग
पुलिस दल के जवान कांस्टेबल शिवराम ने पुलिस दल की सुरक्षा के लिए दो राउंड फायरिंग की और गोली आरोपी जतिन शर्मा के बाएं पैर में लगी. आरोपियों से एक अत्याधुनिक पिस्तौल, एक देसी पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए. आरोपियों से बरामद स्कूटी भी बिंदापुर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी.
वही एसआई नवीन कुमार के बयान के आधार पर, एफआईआर संख्या 103/2026, दिनांक 17.04.2026, धारा 109 (1)/132/221/3(5) बीएनएस और 25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना सेक्टर 23 द्वारका के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है.
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