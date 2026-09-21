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Anti IED Operations Bijapur: भैरमगढ़ के उतला जंगल में नक्सली डंप, AK 47 समेत हथियार और 76 जिंदा राउंड बरामद

बीजापुर में आत्मसमर्पित नक्सलियों से पूछताछ में लगातार नक्सल डंप की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं.

Bijapur Naxal Dump
बीजापुर नक्सल डंप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 7:37 AM IST

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बीजापुर: भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम उतला के जंगलों में पुलिस ने एक नक्सली डंप बरामद किया है. पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पित नक्सलियों से की गई पूछताछ के दौरान मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. जंगल में जमीन के भीतर गाड़कर रखे गए इस डंप से बड़ी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.

पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल अमन झा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया. मिली सूचना के आधार पर थाना भैरमगढ़ से पुलिस बल को ग्राम उतला के जंगलों की ओर रवाना किया गया. सर्चिंग के दौरान पुलिस जवानों को जमीन के भीतर छिपाकर रखा गया नक्सली डंप मिला. डंप को सावधानीपूर्वक बाहर निकालने के बाद उसकी तलाशी ली गई.

बीजापुर पुलिस को मिला नक्सली डंप

पुलिस के मुताबिक डंप से 01 AK-47 रायफल, 01 315 बोर रायफल, 01 सिंगल शॉट रायफल और 01 9 एमएम पिस्टल बरामद की गई. इसके साथ ही 02 AK-47 मैगजीन, 45 AK-47 के जिंदा राउंड, 25 9 एमएम के जिंदा राउंड और 06 315 बोर रायफल के जिंदा राउंड भी बरामद किए गए. इस तरह कार्रवाई में कुल 76 जिंदा राउंड पुलिस के हाथ लगे हैं.

Naxalite Dump Bijapur
उतला के जंगलों में मिला नक्सल डंप (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों से लगातार नक्सली संगठन की गतिविधियों और पूर्व में संगठन से जुड़ी घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है. इसी से ये जानकारी मिल रही है. पुलिस के मुताबिक बरामद हथियारों को थाना भैरमगढ़ लाकर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.

सरेंडर नक्सलियों के लिए किए जा रहे कई काम

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बीजापुर पुलिस द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार इस प्रक्रिया से आत्मसमर्पित नक्सलियों का पुलिस एवं प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने और उन्हें सामान्य जीवन की ओर लौटने में सहायता मिल रही है.
इसी दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नक्सलियों द्वारा जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियारों एवं अन्य सामग्री की तलाश की जा रही है. उतला के जंगल में हुई यह बरामदगी भी इसी सूचना तंत्र का परिणाम बताई जा रही है.

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