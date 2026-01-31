ETV Bharat / state

देह व्यापार मामले में तीन युवतियां और एक दलाल गिरफ्तार, कवर्धा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

कवर्धा: जिले में पुलिस ने घुघरी रोड स्थित अटल आवास क्षेत्र में देह व्यापार से जुड़ी गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश में जिले में सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में देर रात पुलिस दबिश दी. कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

महिला आरक्षकों के साथ पहुंची टीम

30 जनवरी की रात, देह व्यापार की सूचना मिलने पर साइबर थाना और थाना कवर्धा की संयुक्त टीम ने रात्रिकालीन गश्त के दौरान अटल आवास क्षेत्र में दबिश दी. इस दौरान महिला अधिकारियों और महिला आरक्षकों की विशेष टीम भी मौजूद रही, ताकि कार्रवाई संवेदनशील और विधिसम्मत तरीके से की जा सके.

हिरासत में लिया गया दलाल और तीन युवतियां

पुलिस ने मौके से एक दलाल और तीन युवतियों को हिरासत में लिया. शुरुआती पूछताछ में दलाल ने देह व्यापार में शामिल होने की बात स्वीकार की. पुलिस ने सभी को BNS की धारा 170 के तहत न्यायालय में पेश किया. पुलिस के अनुसार इन गतिविधियों से क्षेत्र की सामाजिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना थी.

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान

गिरफ्तार दलाल की पहचान गोलू लहरे, उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 17, कवर्धा के रूप में की गई है. तीन युवतियों के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में देह व्यापार और अन्य अनैतिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. समाज में भयमुक्त वातावरण, कानून का सम्मान और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.