बिछीवाड़ा में सरकार विरोधी गतिविधि: लाल बत्ती लगी 2 गाड़ियां पकड़ी, 6 लोग डिटेन
आरोप है कि इस दौरान ग्रामीण आदिवासी लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और व्यवस्थाओं के प्रति भ्रमित किया जा रहा है.
Published : April 24, 2026 at 8:05 PM IST
डूंगरपुर: बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के सेंगाल महुडी में सरकार विरोधी गतिविधियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने मौके से कार्रवाई करते हुए लाल बत्ती लगी 2 गाड़िया पकड़ी हैं. वहीं ऐस भारत सरकार के नाम से चल रहे संगठन के 6 लोगों को डिटेन किया है. भाजपा नेताओं ने झिंझवा गांव में अवैध गतिविधियों को लेकर कलेक्टर, एसपी और आईजी से शिकायत की थी. इसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई.
डूंगरपुर डीएसपी तपेंद्र कुमार ने बताया कि बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम सेगाल महुड़ी ग्राम पंचायत झींझवा में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर सूचना मिली थी. आदिवासी युवा मंच के प्रदेश सह संयोजक करौली निवासी रवी कटारा (22) ने रिपोर्ट दी थी. शिकायत में बताया गया कि गांव में संदीप डामोर के घर के सामने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. जिसका संचालन गुजरात के तापी जिले के व्यारा निवासी यशपाल सिंह एवं उनके ऐस भारत सरकार के नाम से चल रहे संगठन से जुड़े सदस्यों द्वारा किया गया है.
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उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान ग्रामीण आदिवासी लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और व्यवस्थाओं के प्रति भ्रमित किया जा रहा है. उन्हें मतदान प्रक्रिया से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. आरोप लगाया कि कार्यक्रम में शामिल लोगों को सरकार से ऊपर बताने का प्रयास किया गया. लाल बत्ती लगी अवैध गाड़ियों व सायरन का उपयोग कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया. जिसकी कोई अनुमति भी नहीं थी.
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जब पुलिस कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची, तो आयोजकों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके से लाल बत्ती लगी 2 गाड़ियां पकड़ी हैं. इन गाड़ियों पर भारत सरकार लिखा बोर्ड ओर सिम्बोल का बोर्ड भी लगा था. पुलिस ने दोनों गाड़ियों से बोर्ड को हटाया. वहीं 6 लोगों को भी डिटेन किया है. पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ कर रही है.