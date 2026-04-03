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कर्ज चुकाने के लिए घर पर बनाई 'मौत की फैक्ट्री', एजीटीएफ ने किया भंडाफोड़, 3 करोड़ की एमडी जब्त, एक गिरफ्तार

एजीटीएफ ने किया भंडाफोड़ ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर : राजस्थान में सिंथेटिक ड्रग एमडी के काले कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की है. एजीटीएफ ने जोधपुर के बनाड थाना क्षेत्र में घर की छत पर चल रही एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से 3.055 किलोग्राम निर्मित एमडी और 55 किलो 725 ग्राम घातक रसायन बरामद किए हैं. जब्त एमडी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी गई है. मौके से गिरफ्तार आरोपी मंडली (बालोतरा) निवासी गणपतराम बेनीवाल (40) ने 12 लाख रुपए का कर्ज उतारने के लिए सांचौर के तस्कर आसुराम उर्फ लक्की और भानू के साथ सौदा किया और अपने घर पर एमडी का जहर बनाने की फैक्ट्री बना दी. बरामद रसायनों से 60 किलो और एमडी तैयार करने की साजिश थी. एजीटीएफ को मिली गोपनीय सूचना पर कार्रवाई : एएनटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि राजस्थान एजीटीएफ को लगातर सूचना मिल रही थी कि जोधपुर शहर में ड्रग्स माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में ड्रग्स पैडलर्स को लगातर एमडी की सप्लाई की जा रही है. इसी क्रम में एजीटीएफ के एएसआई राकेश जाखड़ को मिली गोपनीय सूचना पर एसपी ज्ञानचंद यादव और एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के सुपरविजन में एक विशेष टीम गठित की गई. सूचना पर टीम ने तुरंत जाल बिछाने की रणनीति तैयार की. इसे भी पढ़ें: एजीटीएफ की कार्रवाई: चित्तौड़गढ़ में तीन किलो अफीम की तस्करी करते दो भाई गिरफ्तार