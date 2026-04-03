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कर्ज चुकाने के लिए घर पर बनाई 'मौत की फैक्ट्री', एजीटीएफ ने किया भंडाफोड़, 3 करोड़ की एमडी जब्त, एक गिरफ्तार

एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की जोधपुर में बड़ी कार्रवाई, 55.725 किलो केमिकल भी बरामद.

एजीटीएफ ने किया भंडाफोड़
एजीटीएफ ने किया भंडाफोड़ (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 3, 2026 at 3:05 PM IST

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जयपुर : राजस्थान में सिंथेटिक ड्रग एमडी के काले कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई की है. एजीटीएफ ने जोधपुर के बनाड थाना क्षेत्र में घर की छत पर चल रही एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से 3.055 किलोग्राम निर्मित एमडी और 55 किलो 725 ग्राम घातक रसायन बरामद किए हैं. जब्त एमडी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी गई है. मौके से गिरफ्तार आरोपी मंडली (बालोतरा) निवासी गणपतराम बेनीवाल (40) ने 12 लाख रुपए का कर्ज उतारने के लिए सांचौर के तस्कर आसुराम उर्फ लक्की और भानू के साथ सौदा किया और अपने घर पर एमडी का जहर बनाने की फैक्ट्री बना दी. बरामद रसायनों से 60 किलो और एमडी तैयार करने की साजिश थी.

एजीटीएफ को मिली गोपनीय सूचना पर कार्रवाई : एएनटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि राजस्थान एजीटीएफ को लगातर सूचना मिल रही थी कि जोधपुर शहर में ड्रग्स माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में ड्रग्स पैडलर्स को लगातर एमडी की सप्लाई की जा रही है. इसी क्रम में एजीटीएफ के एएसआई राकेश जाखड़ को मिली गोपनीय सूचना पर एसपी ज्ञानचंद यादव और एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के सुपरविजन में एक विशेष टीम गठित की गई. सूचना पर टीम ने तुरंत जाल बिछाने की रणनीति तैयार की.

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बल्ब की रोशनी में गद्दे पर सुखा रहे एमडी : इसके बाद एजीटीएफ, एटीएस, डीएसटी और बनाड थाना पुलिस ने रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में स्थित मकान की घेराबंदी की. जब टीम छत पर पहुंची तो वहां का नजारा दंग करने वाला था. बिजली के बल्ब की रोशनी में गद्दे पर एमडी सुखाई जा रही थी और चारों तरफ रसायनों के ड्रम व इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे बिखरे पड़े थे. मौके से पुलिस ने 3.055 किलोग्राम निर्मित एमडी ड्रग, डाइक्लोरोमीथेन, मैक्स फाइन केम, डी-आयोनाइज्ड वाटर और ज्योति हाइड्रोटेक जैसे घातक केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, 9 बाल्टियां, स्टील के बर्तन और ड्रग्स सुखाने के उपकरण इत्यादि जब्त किए है.

मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस : इस ऑपरेशन में एएसआई राकेश जाखड़ और कांस्टेबल सुमेर सिंह की विशेष भूमिका रही. एएसआई रमेश कुमार यादव ने तकनीकी रूप से सहयोग दिया. वहीं, बनाड थानाधिकारी लेखराज और डीएसटी प्रभारी खेत सिंह की टीम ने मौके पर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया. मामले की तफ्तीश एडिशनल डीसीपी अमृत लाल जिनगर को सौंपी गई है. पुलिस अब मुख्य सरगना आसुराम उर्फ लक्की और भानू की तलाश में दबिश दे रही है.

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