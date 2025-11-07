ग्रेनाइट लैंप में नशीली दवा छिपाकर USA भेजने का आरोपी चढ़ा एजीटीएफ के हत्थे

ग्रेनाइट लैंप में नशीली दवा छिपाकर USA भेजने का आरोपी चढ़ा एजीटीएफ के हत्थे
तीन साल से फरार 20 हजार के इनामी तस्कर को एजीटीएफ ने पकड़ा.
Published : November 7, 2025 at 5:14 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क से जुड़े इनामी तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है. वह पिछले तीन साल से दिल्ली पुलिस को चकमा दे रहा था. उस पर 20 हजार का इनाम घोषित है. इनामी बदमाश अजय सिंह शेखावत सीकर जिले के लाडपुर का रहने वाला है. उसे जयपुर से पकड़ा गया है. वह एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में फरारी काट रहा था.
एडीजी (एजीटीएफ) दिनेश एमएन ने बताया कि कांस्टेबल गोपाल धाबाई और विजय सिंह की आसूचना के आधार पर इंस्पेक्टर रामसिंह नाथावत की अगुआई में टीम ने 20 हजार रुपए के इनामी आरोपी अजय सिंह शेखावत को हिरासत में लिया. उसे विद्याधर नगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई.
सीकर से दिल्ली और फिर विदेश जाती खेप : एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आरोपी अजय सिंह शेखावत और उसके साथी मिलकर एक अनोखे तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी करते थे. वे आरोपी पलसाना (सीकर) में मार्बल की मूर्तियों में नशीले पदार्थ छिपाकर कूरियर से दिल्ली भेजते थे, जहां से इन्हें यूएसए और अन्य देशों में सप्लाई किया जाता था. यह तस्कर 3 साल से अधिक समय से फरार चल रहा था.
एनसीबी की पुरानी कार्रवाई से जुड़ा है मामला : अजय शेखावत की गिरफ्तारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली जोनल यूनिट की 13 जुलाई 2022 को की गई एक बड़ी कार्रवाई से जुड़ी है. एनसीबी ने उस समय कूरियर कंपनी में एक संदिग्ध पार्सल की तलाशी ली थी. तलाशी में पार्सल के भीतर एक खोखला ग्रेनाइट मार्बल लैंप मिला. लैंप के अंदर रंगीन धागों में लिपटी हुई दवा की स्ट्रिप्स थी, जो प्रतिबंधित टैबलेट्स थीं. इस कार्रवाई में कुल 13,770 टैबलेट्स बरामद हुईं. जिनका कुल वजन करीब 1.515 किलोग्राम था. यह खेप सीकर के राहुल कुमावत द्वारा यूएसए के दीपक पटेल को भेजी जा रही थी.