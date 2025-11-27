ETV Bharat / state

लॉरेंस गैंग का गुर्गा प्रदीप गिरफ्तार, गुरुग्राम के पॉश सोसायटी में छिपा था, एजीटीएफ ने ऐसे दबोचा

प्रदीप पर रंगदारी, बैंक लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे तीन दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

LAWRENCE VISHNOI GANG, AGTF ARRESTED PRADEEP
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Courtesy Rajasthan Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 27, 2025 at 7:17 PM IST

3 Min Read
जयपुरः एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश प्रदीप गुर्जर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी को गुरुग्राम की एक पॉश सोसायटी से धर दबोचा. आरोपी प्रदीप पुत्र दाता राम निवासी रावतों की ढाणी वार्ड नंबर 15 कोटपूतली का रहने वाला है. आरोपी को पकड़ने के लिए एजीटीएफ के जवानों ने गार्ड बनकर जानकारी जुटाई.

एडीजी (एजीटीएफ) दिनेश एमएन ने बताया कि हार्डकोर बदमाश प्रदीप गुर्जर कुख्यात 6161 गैंग का सरगना है. यह गैंग मुख्य रूप से हाईवे पर स्थित होटल संचालकों को निशाना बनाकर उनसे जबरन रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात है. एजीटीएफ की यह कार्रवाई राज्य में संगठित अपराध और लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है.

भीलवाड़ा से शुरू हुआ गैंग का इतिहासः उन्होंने बताया, इस गैंग का इतिहास भीलवाड़ा में हरी तंवर से शुरू हुआ था. जिसकी कमान बाद में विनोद मांडली और फिर उसकी हत्या के बाद प्रदीप रावत ने संभाल ली थी. प्रदीप गुर्जर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी सचिन थापन के लिए एक सक्रिय कड़ी के रूप में काम कर रहा था. वह कोटपूतली, बहरोड, बानसूर, भीलवाड़ा और गुरुग्राम के युवकों को संगठित कर अपराध की दुनिया से जोड़ रहा था.

रंगदारी के लिए फायरिंग कर फैलाते दहशतः उनका कहना है कि इस गैंग का मुख्य कार्य हाईवे पर स्थित होटलों पर फायरिंग कर दहशत फैलाना है. इसके बाद ये व्यापारी को धमकी भरी पर्ची भेजकर रंगदारी की मांग करते. प्रदीप पर रंगदारी, बैंक लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे तीन दर्जन से अधिक संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं. सात आपराधिक मुकदमों में फरार चलने के कारण एसपी कोटपुतली द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया.

150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालेः एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन और एएसपी सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में एक विशेष टीम को इस हार्डकोर बदमाश को पकड़ने का जिम्मा सौंपा गया. इसका नेतृत्व इंस्पेक्टर राम सिंह ने किया. टीम ने मुखबिरों को एक्टिव किया. इसके बाद हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार को उसके गुरुग्राम में होने की पुख्ता जानकारी मिली. टीम ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रैकी की. आरोपी गुरुग्राम के खेड़कीदोला थाना क्षेत्र की एक विशाल और लग्जरी सोसायटी एम आर पाम हिल के एक फ्लैट में छिपा हुआ था.

पुलिस कर रही है पूछताछः एजीटीएफ की टीम ने सोसायटी के नाकों पर अपने लोग तैनात किए और गार्ड बनकर हेड कांस्टेबल सुधीर ने अंदर पल-पल की जानकारी हासिल की. सटीक स्थिति का पता चलते ही टीम ने फ्लैट पर छापा मारा और गैंगस्टर प्रदीप रावत को घेरकर दबोच लिया. उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर एजीटीएफ टीम कोटपूतली लेकर आई है और उसे थाना पुलिस को सौंप दिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

