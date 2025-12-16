ETV Bharat / state

रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी, हाईकोर्ट का निर्देश, अगली सुनवाई तक कैलाश कोठी तोड़ने पर रोक जारी

रांचीः रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी. जबकि कैलाश कोठी मामले में हाईकोर्ट ने पूरक शपथ पत्र पेश करने को कहा है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में इस मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई. अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने कैलाश कोठी के मामले में पूरक शपथ पत्र के माध्यम से सभी कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही परिसर से अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. इस मामले में रांची के डीसी कागजात के साथ उपस्थित हुए थे.



कैलाश कोठी को तोड़ने पर रोक जारी

दरअसल, खूशबू सिंह एवं अन्य ने याचिका दायर कर कैलाश कोठी को तोड़ने से रोकने का आग्रह किया है. इस मामले में खंडपीठ ने राज्य सरकार से कैलाश कोठी की जमीन के अधिग्रहण से संबंधित दावे को शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. तबतक कैलाश कोठी को तोड़ने पर रोक जारी रहेगी.