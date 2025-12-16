ETV Bharat / state

रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान रहेगा जारी, हाईकोर्ट का निर्देश, अगली सुनवाई तक कैलाश कोठी तोड़ने पर रोक जारी

रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा. झारखंड हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई.

anti encroachment drive will continue on the RIMS campus
झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read
रांचीः रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जारी रहेगी. जबकि कैलाश कोठी मामले में हाईकोर्ट ने पूरक शपथ पत्र पेश करने को कहा है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में इस मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई. अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने कैलाश कोठी के मामले में पूरक शपथ पत्र के माध्यम से सभी कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही परिसर से अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. इस मामले में रांची के डीसी कागजात के साथ उपस्थित हुए थे.

कैलाश कोठी को तोड़ने पर रोक जारी

दरअसल, खूशबू सिंह एवं अन्य ने याचिका दायर कर कैलाश कोठी को तोड़ने से रोकने का आग्रह किया है. इस मामले में खंडपीठ ने राज्य सरकार से कैलाश कोठी की जमीन के अधिग्रहण से संबंधित दावे को शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. तबतक कैलाश कोठी को तोड़ने पर रोक जारी रहेगी.

प्रार्थी का दावा, कैलाश कोठी का नहीं हुआ है अधिग्रहण

बता दें कि पिछली सुनवाई में संबंधित जमीन से जुड़ा गजट नोटिफिकेशन पेश करने का निर्देश दिया था. साथ ही प्रार्थी के दस्तावेज को वेरिफाई करने को कहा था. कोर्ट ने पूछा था कि संबंधित जमीन का अधिग्रहण हुआ है या नहीं. यह भी पूछा था कि अगर रिम्स ने जमीन अधिग्रहण किया है तो क्या मुआवजे का भुगतान हुआ है. प्रार्थी का दावा है कि कैलाश कोठी की जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है. फिलहाल, कैलाश कोठी से जुड़े निर्माण को छोड़कर रिम्स परिसर में बने सभी भवनों को तोड़ा जा रहा है.

