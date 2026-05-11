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मेरठ में अतिक्रमण हटाने का काम जोरों पर, 46 अतिक्रमणकारियों पर FIR

मेरठ में अतिक्रमण हटाने का काम जोरों पर. ( ETV Bharat )

मेरठ: सोमवार को मेरठ में स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से सड़कों बाजारों में अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसा है. 46 दुकानदारों के खिलाफ दिनभर चले अभियान के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है. सोमवार को मेरठ में पुलिस के द्वारा नगर निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया. इस दौरान ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी हुई है, जो बाजारों में सड़क पर अतिक्रमण किये हुए थे. दरअसल सोमवार को मेरठ में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान से मेरठ में दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा. एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया. इस अवसर पर नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम की टीम के साथ थे, वहीं, यातायात पुलिस और शहर के थाना देहली गेट पुलिस भी संयुक्त रूप से साथ रही. थाना देहलीगेट क्षेत्र में केसरगंज, छतरी तिराहा से घंटाघर तक विशेष चेकिंग और प्रवर्तन कार्यवाही की गयी.