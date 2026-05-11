मेरठ में अतिक्रमण हटाने का काम जोरों पर, 46 अतिक्रमणकारियों पर FIR
सोमवार को मेरठ में पुलिस के द्वारा नगर निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 8:46 PM IST
मेरठ: सोमवार को मेरठ में स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम ने संयुक्त रूप से सड़कों बाजारों में अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसा है. 46 दुकानदारों के खिलाफ दिनभर चले अभियान के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है.
सोमवार को मेरठ में पुलिस के द्वारा नगर निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया. इस दौरान ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी हुई है, जो बाजारों में सड़क पर अतिक्रमण किये हुए थे.
दरअसल सोमवार को मेरठ में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान से मेरठ में दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा. एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया.
इस अवसर पर नगर निगम के कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम की टीम के साथ थे, वहीं, यातायात पुलिस और शहर के थाना देहली गेट पुलिस भी संयुक्त रूप से साथ रही.
थाना देहलीगेट क्षेत्र में केसरगंज, छतरी तिराहा से घंटाघर तक विशेष चेकिंग और प्रवर्तन कार्यवाही की गयी.
वहीं मुख्य बाजारों, व्यस्ततम मार्गों, प्रमुख चौराहों के अलावा सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण कर सड़क और फुटपाथ पर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को हटवाया गया.
एसपी ट्रैफिक ने बताया कि यातायात व्यवस्था बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गयी है. दुकानों के सामने किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए संबंधित दुकानदारों को भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने के कड़ी चेतावनी दी गयी है वहीं नोटिस जारी किये गये हैं.
इस कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण करने वाले और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाले लगभग 46 दुकानदारों के विरुद्ध BNS की धारा 285/ 292 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है.
एसपी यातायात ने बताया कि जहां जहां बाजार जिन जिन क्षेत्रों में हैं, वहां के संबंधित थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने, दोबारा अतिक्रमण न होने देने के साथ साथ लगातार गश्त और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं.
साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान निरंतर जारी रहेगा.