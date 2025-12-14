ETV Bharat / state

अतिक्रमण मुक्त रिम्स! अवैध अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए हथौड़ा-छेनी का हुआ उपयोग

रांची में रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है.

anti encroachment drive continues at RIMS campus in Ranchi
अपार्टमेंट तोड़ते हुए मजदूर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 14, 2025 at 10:18 PM IST

रांची: राजधानी रांची के बरियातू स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज रिम्स को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद जारी है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज रविवार को भी डीआईजी ग्राउंड के आसपास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.

एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे. उसी आदेश के आलोक में जिला प्रशासन और रिम्स प्रबंधन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. आज रविवार को भी रिम्स के डीआईजी ग्राउंड के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.

वहीं इस मैदान के उत्तर पूर्वी भाग में बना बहुमंजिला अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए आज मशीन की जगह मैन्युअल कार्रवाई शुरू हुई. बड़ी संख्या में मजदूर हथौड़ा, छेनी, गैंता लेकर बिल्डर द्वारा बनाये गए इस अवैध अपार्टमेंट की छत पर चढ़कर इसे तोड़ने की कोशिश करते दिखे.

anti encroachment drive continues at RIMS campus in Ranchi
अतिक्रमण हटाओ अभियान (ETV Bharat)

अतिक्रमण स्थल पर बने अपार्टमेंट को तोड़ने का कार्य मशीन की जगह मैन्युअली शुरू करने को लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी ने बताया कि सीओ द्वारा बताया गया है कि यह अपार्टमेंट रिम्स की जमीन को अतिक्रमित करके बनाया गया है, ऐसे में यह भवन भी अवैध है. इस भवन को सुरक्षित रूप से डेमोलिश किया जा सके, इसके लिए भवन निर्माण विभाग को लिखा गया है. जब तक भवन को जमींदोज करने के साधन उपलब्ध नहीं करा दिए जाते, तब तक मैनुअली ही अपार्टमेंट को तोड़ा जाएगा. कल इस नए अपार्टमेंट के बाउंड्री और अन्य कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया था.

रिम्स डॉक्टर्स कॉलोनी सहित कई इलाकों को कराया गया है अतिक्रमण मुक्त

दिसंबर के पहले सप्ताह में रिम्स को अतिक्रमण मुक्त करने के अदालती आदेश के बाद से लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. रिम्स के डॉक्टर्स कॉलोनी, रिम्स मुख्य परिसर के साथ साथ डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर किये गए अतिक्रमण को तोड़ा गया है. इस दौरान पूर्व वित्तमंत्री के बाहरी फेंसिंग को भी तोड़ दिया गया है. बरियातू थाना प्रभारी और डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान कल सोमवार को भी जारी रहेगा.

ये है पूरा मामला

झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या W.P. (PIL) 4736/2018 (ज्योति शर्मा वर्सेस राज्य सरकार एवं अन्य) में 03.12.2025 को पारित न्यायादेश में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के अंदर सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया था.

झारखंड उच्च न्यायालय के दिये आदेश के अनुपालन में सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया था. 72 घंटे की अवधि बीत जाने के बाद से ही रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन,रांची नगर निगम और रिम्स प्रबंधन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चला जा रहा है.

