अतिक्रमण मुक्त रिम्स! अवैध अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए हथौड़ा-छेनी का हुआ उपयोग

रांची: राजधानी रांची के बरियातू स्थित राज्य के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज रिम्स को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद जारी है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज रविवार को भी डीआईजी ग्राउंड के आसपास प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.

एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे. उसी आदेश के आलोक में जिला प्रशासन और रिम्स प्रबंधन द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. आज रविवार को भी रिम्स के डीआईजी ग्राउंड के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.

वहीं इस मैदान के उत्तर पूर्वी भाग में बना बहुमंजिला अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए आज मशीन की जगह मैन्युअल कार्रवाई शुरू हुई. बड़ी संख्या में मजदूर हथौड़ा, छेनी, गैंता लेकर बिल्डर द्वारा बनाये गए इस अवैध अपार्टमेंट की छत पर चढ़कर इसे तोड़ने की कोशिश करते दिखे.

अतिक्रमण हटाओ अभियान (ETV Bharat)

अतिक्रमण स्थल पर बने अपार्टमेंट को तोड़ने का कार्य मशीन की जगह मैन्युअली शुरू करने को लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी ने बताया कि सीओ द्वारा बताया गया है कि यह अपार्टमेंट रिम्स की जमीन को अतिक्रमित करके बनाया गया है, ऐसे में यह भवन भी अवैध है. इस भवन को सुरक्षित रूप से डेमोलिश किया जा सके, इसके लिए भवन निर्माण विभाग को लिखा गया है. जब तक भवन को जमींदोज करने के साधन उपलब्ध नहीं करा दिए जाते, तब तक मैनुअली ही अपार्टमेंट को तोड़ा जाएगा. कल इस नए अपार्टमेंट के बाउंड्री और अन्य कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया था.

