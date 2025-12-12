ETV Bharat / state

रांची के डीआईजी ग्राउंड में आज भी चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, कल जमींदोज किया जाएगा बहुमंजिला अपार्टमेंट

रांची के डीआईजी ग्राउंड में अवैध रूप से बना अपार्टमेंट. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है. रिम्स के डॉक्टर्स कॉलोनी में कई दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के बाद डीआईजी ग्राउंड और आसपास के इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण को हटाया गया. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हितेश बिरुआ, कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा, डीएसपी मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ तीन टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया.

जमींदोज किया जाएगा बहुमंजिला अपार्टमेंट

रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान को कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में नेतृत्व कर रहीं साइनी तिग्गा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर और घरों के आगे रिम्स की काफी जमीन अतिक्रमण कर ली गई थी. आज तीन टीमें बनाकर जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया.

कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा और रिम्स के अधीक्षक डॉ. हितेश बिरुआ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

साइनी तिग्गा ने बताया कि कल डीआईजी ग्राउंड के उत्तरी पूर्वी भाग में अवैध रूप से बनाये गए बहुमंजिला अपार्टमेंट को तोड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि आज उस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे कल तक के लिए इसलिए टाल दिया गया क्योंकि काफी बड़ी बिल्डिंग है और उसे जेसीबी से तोड़ने की कोशिश में कोई अनहोनी हो सकती थी.साइनी तिग्गा ने कहा कि भवन निर्माण विभाग और नगर निगम से इस तरह की ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए जरूरी उपकरण मंगाए जा रहे हैं और कल शनिवार को उस बिल्डिंग को तोड़ दी जाएगी.

डिमार्केशन के बाद ही तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण-रिम्स अधीक्षक

डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर आज चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में एक महिला की वास्तविक जमीन पर बनी दुकान को नुकसान पहुंचा है. जब उस महिला ने कार्यपालक दंडाधिकारी से इसकी शिकायत की तो उन्होंने उस महिला को रिम्स प्रशासन से बात करने की सलाह दी. वहीं मामले में रिम्स के अधीक्षक डॉ. हितेश बिरुआ ने कहा कि सीओ और अंचल कार्यालय के द्वारा जमीन डिमार्केशन के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और यह उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहा है.

क्या है पूरा मामला