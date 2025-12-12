रांची के डीआईजी ग्राउंड में आज भी चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, कल जमींदोज किया जाएगा बहुमंजिला अपार्टमेंट
रिम्स कैंपस में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है. इस क्रम में कल एक बड़ी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी.
Published : December 12, 2025 at 6:42 PM IST
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है. रिम्स के डॉक्टर्स कॉलोनी में कई दिनों तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाने के बाद डीआईजी ग्राउंड और आसपास के इलाके में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतिक्रमण को हटाया गया. अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. हितेश बिरुआ, कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा, डीएसपी मनोज कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों के साथ तीन टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया.
जमींदोज किया जाएगा बहुमंजिला अपार्टमेंट
रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान को कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में नेतृत्व कर रहीं साइनी तिग्गा ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर और घरों के आगे रिम्स की काफी जमीन अतिक्रमण कर ली गई थी. आज तीन टीमें बनाकर जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया.
साइनी तिग्गा ने बताया कि कल डीआईजी ग्राउंड के उत्तरी पूर्वी भाग में अवैध रूप से बनाये गए बहुमंजिला अपार्टमेंट को तोड़ा जाएगा. उन्होंने बताया कि आज उस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे कल तक के लिए इसलिए टाल दिया गया क्योंकि काफी बड़ी बिल्डिंग है और उसे जेसीबी से तोड़ने की कोशिश में कोई अनहोनी हो सकती थी.साइनी तिग्गा ने कहा कि भवन निर्माण विभाग और नगर निगम से इस तरह की ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए जरूरी उपकरण मंगाए जा रहे हैं और कल शनिवार को उस बिल्डिंग को तोड़ दी जाएगी.
डिमार्केशन के बाद ही तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण-रिम्स अधीक्षक
डीआईजी ग्राउंड के चारों ओर आज चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में एक महिला की वास्तविक जमीन पर बनी दुकान को नुकसान पहुंचा है. जब उस महिला ने कार्यपालक दंडाधिकारी से इसकी शिकायत की तो उन्होंने उस महिला को रिम्स प्रशासन से बात करने की सलाह दी. वहीं मामले में रिम्स के अधीक्षक डॉ. हितेश बिरुआ ने कहा कि सीओ और अंचल कार्यालय के द्वारा जमीन डिमार्केशन के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और यह उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहा है.
क्या है पूरा मामला
झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या W.P. (PIL) 4736/2018 (ज्योति शर्मा वर्सेस राज्य सरकार एवं अन्य) में 03.12.2025 को पारित न्यायादेश में राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को 72 घंटे के अंदर सभी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया था. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटा लेने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया था. 72 घंटे की अवधि बीते शनिवार को समाप्त होने के बाद रांची जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रांची नगर निगम और रिम्स प्रबंधन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है.
अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए नियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी साइनी तिग्गा ने उसी दिन कहा था कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा. रविवार को राहत के बाद आज फिर रिम्स की डॉक्टर्स कॉलोनी में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. उन्होंने फिर दोहराया कि जो भी लोग अभी भी रिम्स परिसर या रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं, वह तत्काल अपना अतिक्रमण हटा लें.
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
उन्होंने कहा कि अगर अब भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या W.P. (PIL) 4736/2018 (ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में दिनांक 03.12.2025 को पारित न्यायादेश और सरकार द्वारा झारखंड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1958 (अल्थया संबंधित राज्य अधिनियम) के तहत बलपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया जाएगा और अतिक्रमण हटाने में होने वाले समस्त व्यय संबंधित अतिक्रमणकारियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगा. इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.
