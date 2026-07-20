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रांची में डूरंड कप की तैयारीः मोरहाबादी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकारी जमीन बनेगी अस्थायी पार्किंग

रांची में डूरंड कप की तैयारी को लेकर मोरहाबादी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया.

Anti encroachment drive at Morabadi in preparation for Durand Cup in Ranchi
अतिक्रमण हटाओ अभियान (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 8:06 PM IST

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रांचीः एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के सफल आयोजन को लेकर रांची नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसको लेकर निगम पूरी तरह से रेस है.

इस टूर्नामेंट के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और दर्शकों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को मोरहाबादी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. इसके साथ ही हरमू चौक के समीप भी विशेष अभियान चलाकर अवैध होर्डिंग, अस्थायी निर्माण और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया.

Anti encroachment drive at Morabadi in preparation for Durand Cup in Ranchi
मोरहाबादी में अतिक्रमण हटाओ अभियान (ETV Bharat)

नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने होटल पार्क प्राइम से टीआरआई और वेंडिंग जोन-2 मोड़ तक मुख्य सड़क से सटी सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. लंबे समय से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाते हुए करीब आधा दर्जन अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त किया गया.

इस अभियान के दौरान अवैध बैरिकेडिंग, होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड, ठेला-खोमचा सहित कई प्रकार के अतिक्रमण हटाए गए. एक निजी स्कूल द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया. इसके अलावा अवैध रूप से बिछाई गई टाइल्स को तोड़ा गया तथा झाड़ियों की साफ-सफाई कर क्षेत्र को व्यवस्थित किया गया.

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि डूरंड कप के दौरान बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए होटल पार्क प्राइम से वेंडिंग जोन-2 तक अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी जमीन को अस्थायी पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे मैच के दौरान वाहनों की पार्किंग और यातायात संचालन में सुविधा होगी.

Anti encroachment drive at Morabadi in preparation for Durand Cup in Ranchi
निरीक्षण करते पदाधिकारी (ETV Bharat)

इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्देश दिया कि डूरंड कप के आयोजन तक पूरे मोरहाबादी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए. साथ ही सड़क किनारे लगे पेड़ों की छंटाई और टहनियों की कटाई भी समय पर पूरी करने को कहा गया है. जिससे खिलाड़ियों, दर्शकों और वाहनों की आवाजाही में किसी तरह की परेशानी न हो.

इधर, नगर निगम ने हरमू चौक के समीप भी विशेष अभियान चलाकर फुटपाथों और सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया. इस दौरान फुटपाथ पर लगे पांच अवैध होर्डिंग हटाए गए. सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर बने अस्थायी ढांचे, दुकानों और अवैध कब्जों को भी हटाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. निगम ने संबंधित लोगों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में दोबारा सरकारी भूमि या फुटपाथ पर अवैध कब्जा किया गया तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Anti encroachment drive at Morabadi in preparation for Durand Cup in Ranchi
मोरहाबादी में अतिक्रमण हटाओ अभियान (ETV Bharat)

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि डूरंड कप जैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन रांची के लिए गौरव का विषय है. हमारी प्राथमिकता है कि शहर स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित दिखाई दे. सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ तय समय सीमा में आवश्यक कार्य पूरा करें.

नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने, यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने का अभियान लगातार जारी रहेगा. हम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि सार्वजनिक भूमि और फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें तथा शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें.

Anti encroachment drive at Morabadi in preparation for Durand Cup in Ranchi
मोरहाबादी इलाके का निरीक्षण करते पदाधिकारी (ETV Bharat)

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