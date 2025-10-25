हरियाणा में नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई: पलवल में 109 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, नूंह में हेरोइन तस्कर गिरफ्तार
नूंह और पलवल में पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 25, 2025 at 11:14 AM IST
पलवल/नूंह: पलवल और नूंह में नशा तस्करों पर पुलिस ने नकेल कसते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. पलवल सीआईए पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 109.856 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है. वहीं, नूंह में पुलिस ने एक हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है.
109 किलो गांजा जब्त: पलवल पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि, "उन्हें गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि गांव अलावलपुर थाना चांदहट निवासी सुंदर पुत्र देवीराम और उमेद पुत्र कलवा अवैध गांजा बेचने का काम करते हैं. सूचना के अनुसार दोनों आरोपी कोसी (उत्तर प्रदेश) से गांजा लेकर स्कॉर्पियो गाड़ी में पलवल आ रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने करमन बॉर्डर टोल टैक्स के पास नाकाबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उनकी स्कॉर्पियो से पांच प्लास्टिक के कट्टों में गांजा बरामद हुआ. कुल वजन 109.856 किलोग्राम पाया गया."
नशा कारोबारियों पर होगी सख्त कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने आगे बताया कि, "पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे गांजा उड़ीसा से लाकर स्थानीय क्षेत्रों में सप्लाई करने की योजना बना रहे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी के पीछे मुख्य सप्लायर और नेटवर्क कौन है. आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया जारी है.जिले में नशे का कारोबार करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी. नशा तस्कर केवल जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों को अटैच कर ध्वस्त भी किया जाएगा."
पुलिस अधीक्षक की अपील:वरुण सिंगला ने नागरिकों से अपील की कि यदि किसी को नशे की गतिविधियों की जानकारी मिले तो वे पुलिस पोर्टल नंबर 1933 पर सूचना दें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
सीआईए तावडू ने हेरोइन तस्कर को किया गिरफ्तार: सीआईए तावडू टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए नई गांव निवासी हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है. टीम ने आरोपी के कब्जे से 50.12 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 7 से 8 लाख रुपये बताई जा रही है.
मुखबिर से मिली सूचना पर हुई कार्रवाई:इस बारे में डीएसपी पुनहाना जितेंद्र राणा ने बताया कि, "पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की थी. आरोपी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम ने उसे तुरंत दबोच लिया. पकड़े गए आरोपी की पहचान हामिद पुत्र अयूब निवासी नई गांव के रूप में हुई है. उसे कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. मामले में एक और आरोपी शामिल है, जिसकी तलाश की जा रही है. दूसरा आरोपी भी नई गांव का रहने वाला है. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में पूरे नेटवर्क के खुलासे की संभावना है और पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी."
