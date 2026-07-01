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नशा विरोधी वीडियो बनाने वाला निकला गांजा तस्कर, जुगनू ब्लॉगर को पुलिस ने भेजा जेल

दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले आरोपी को दबोचा है. खास बात ये है कि आरोपी नशे के खिलाफ अवेयरनेस वीडियो बनाता था.

Jugnu blogger turns ganja smuggler
नशा विरोधी वीडियो बनाने वाला निकला गांजा तस्कर (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 1, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाला एक तथाकथित ब्लॉगर खुद अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते पकड़ा गया. खुर्सीपार थाना पुलिस ने आरोपी हरिशंकर यादव उर्फ जुगनू ब्लॉगर को 4 किलो 198 ग्राम गांजे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. जब्त गांजे की कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है.

सोशल मीडिया ब्लॉगर है आरोपी

दरअसल आरोपी सोशल मीडिया पर जुगनू ब्लॉगर नाम से पेज चलाता है. करीब एक महीने पहले 1 जून को उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह खुर्सीपार के स्कूलों और गार्डनों से इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शन और नशीली सीरींज समेटते हुए पुलिस-प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था. लेकिन यह सब महज एक दिखावा था.

नशा विरोधी वीडियो बनाने वाला निकला गांजा तस्कर (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है.दिखावे के लिए वीडियो बनाने वाले इस युवक पर पहले से ही हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं.पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है- मणिशंकर चंद्रा,एएसपी

29 जून को दुर्ग पुलिस को सूचना मिली कि जुगनू एक्टिवा से बिहारी मोहल्ला के पास गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है. पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया.तलाशी में उसके पास से गांजे के अलावा 300 रुपए कैश और एक्टिवा जब्त की गई.

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