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बल्लभगढ़ में नशे के खिलाफ कॉम्बिंग अभियान, भनक लगने पर भागे नशा तस्कर

छापेमारी से पहले आरोपी फरार: हालांकि, जिन स्थानों से संदिग्ध सामान बरामद हुआ, वहां पुलिस को आरोपी नहीं मिले. पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो चुके थे. अब पुलिस बरामद सामान की जांच के साथ-साथ फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है.

बल्लभगढ़ में नशे के खिलाफ कॉम्बिंग अभियान: पुलिस के मुताबिक, राजीव कॉलोनी में लंबे समय से कुछ संदिग्ध ठिकानों से नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों के आधार पर पुलिस ने चिन्हित स्थानों पर सर्च अभियान चलाया. पुलिस टीम ने कई घरों और संदिग्ध स्थानों की जांच की. तलाशी के दौरान एक-दो घरों से संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

फरीदाबाद: बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में नशा तस्करों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने एक बार फिर बड़ा सर्च और कॉम्बिंग अभियान चलाया. करीब ढाई महीने के अंतराल के बाद पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में करीब डेढ़ घंटे तक संदिग्ध घरों और ठिकानों की गहन तलाशी ली. अभियान के दौरान क्राइम ब्रांच, स्थानीय थाना पुलिस, ब्लैक कमांडो, डॉग स्क्वॉड और महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया था.

बल्लभगढ़ में नशे के खिलाफ कॉम्बिंग अभियान (ETV Bharat)

नशे खिलाफ पुलिस का अभियान: क्राइम ब्रांच के एसीपी अमन यादव ने बताया कि राजीव कॉलोनी में इससे पहले भी करीब ढाई महीने पहले सुबह के समय सर्च अभियान चलाया गया था. उस दौरान पुलिस टीम ने करीब दो घंटे तक इलाके में तलाशी ली थी. उन्होंने कहा कि पुलिस का मकसद सिर्फ छोटे स्तर पर नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि नशे की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ना है.

घर-घर जाकर ली तालाशी (ETV Bharat)

7 महीनों में 2 करोड़ से ज्यादा का नशीला पदार्थ बरामद: एसीपी अमन यादव के अनुसार "पिछले सात महीनों में फरीदाबाद पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 244 किलो से ज्यादा गांजा, 500 ग्राम से अधिक स्मैक, चरस और अफीम के साथ 300 से ज्यादा प्रतिबंधित टैबलेट बरामद की हैं. जिसकी अनुमानित कीमत दो करोड़ रुपये के करीब है. नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और नशे की सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

डॉग स्क्वॉड भी रहा साथ (ETV Bharat)

कॉम्बिंग अभियान क्या है? कॉम्बिंग अभियान (Combing Operation) एक सघन तलाशी और छानबीन की कार्रवाई है, जिसे मुख्य रूप से छिपे हुए अपराधियों, आतंकवादियों या संदिग्ध वस्तुओं को ढूंढने के लिए चलाया जाता है. इस प्रक्रिया में सुरक्षा बल किसी इलाके के चप्पे-चप्पे की बारीकी से ऐसे जांच करते हैं, जैसे बालू में कंघी जैसी कोई चीज़ ढूंढी जा रही हो.

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