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ड्रोन से देश की सरहद में नशे-हथियारों की तस्करी, एंटी ड्रोन सिस्टम से टूटेगी तस्करों की 'कमर'

तस्करी पर नकेल ( ETV Bharat GFX )

जयपुर : राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर सीमापार से ड्रोन के जरिए हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. सीमा के उस पार बैठे तस्कर देश के अन्य राज्यों में अपने नेटवर्क तक हथियार और नशे की खेप पहुंचाने के लिए राजस्थान की रेतीली धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले इंसान और मवेशियों के जरिए मादक पदार्थ और नशे की खेप पड़ोसी देश से राजस्थान के रास्ते देश में पहुंचाई जाती थी, लेकिन जब से राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर सख्ती और सुरक्षा के इंतजाम मजबूत हुए हैं. सीमा के दूसरी तरफ बैठे तस्कर तकनीक का इस्तेमाल कर अपने नापाक मंसूबे पूरा करने की जुगत में लगे हैं.