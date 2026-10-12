ड्रोन से देश की सरहद में नशे-हथियारों की तस्करी, एंटी ड्रोन सिस्टम से टूटेगी तस्करों की 'कमर'
पड़ोसी देश में बैठे तस्कर कैसे लोकल सपोर्ट से चलाते हैं तस्करी का नेटवर्क, पढ़िए विकास व्यास की खास रिपोर्ट में...
Published : October 12, 2026 at 4:34 PM IST
जयपुर : राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर सीमापार से ड्रोन के जरिए हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. सीमा के उस पार बैठे तस्कर देश के अन्य राज्यों में अपने नेटवर्क तक हथियार और नशे की खेप पहुंचाने के लिए राजस्थान की रेतीली धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं. पहले इंसान और मवेशियों के जरिए मादक पदार्थ और नशे की खेप पड़ोसी देश से राजस्थान के रास्ते देश में पहुंचाई जाती थी, लेकिन जब से राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर सख्ती और सुरक्षा के इंतजाम मजबूत हुए हैं. सीमा के दूसरी तरफ बैठे तस्कर तकनीक का इस्तेमाल कर अपने नापाक मंसूबे पूरा करने की जुगत में लगे हैं.
हालांकि, सीमाओं की निगेहबानी कर रही सीमा सुरक्षा बल और राजस्थान पुलिस की ऐसे मामलों पर पैनी नजर है और लगातार सीमापार से आ रही नशे और हथियारों की खेप पकड़ी भी जा रही है, लेकिन इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं होने से चिंता बढ़ रही है. ऐसे में अब एंटी ड्रोन सिस्टम से राजस्थान के पश्चिम में स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगेहबानी करने की कवायद तेज कर दी गई है.
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इस साल पकड़ी गई नशे की खेप : श्रीगंगानगर पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी से अब तक करीब करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमत की हेरोइन जब्त की गई है, जो सीमापार से ड्रोन के जरिए पैकेट में राजस्थान की धरती पर गिराई गई थी. इस साल जनवरी में श्रीगंगानगर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन से गिराई गई 4 किलो से ज्यादा हेरोइन पकड़ी थी. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 55 करोड़ रुपए आंकी गई है. मार्च में 10 किलो हेरोइन पकड़ी और पांच आरोपियों को पुलिस ने दबोचा. वहीं, अप्रैल में श्रीगंगानगर जिले में ही 12 किलो हेरोइन पकड़ी गई, जिसकी अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए है. इस साल मई में भी ड्रोन से गिराए गए पैकेट में 1.5 किलो हेरोइन मिली. अगस्त में भी ड्रोन से गिराए पैकेट में 10 किलो हेरोइन मिली थी.
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ड्रोन से गिराए पैकेट में विदेशी हथियार : ऐसा नहीं कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की खेप ही भेजी जा रही है. देश में अपने आपराधिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी हथियारों की खेप भी भेजी जा रही है. इस साल मई में हेरोइन की खेप के साथ पांच विदेशी पिस्टल और 72 कारतूस से भरा पैकेट भी ड्रोन के जरिए गिराया गया. वहीं, फरवरी में बीकानेर के खाजूवाला इलाके में पाकिस्तान से आया एक ड्रोन क्रैश हुआ था. इसमें बंधे पैकेट में पांच विदेशी पिस्टल और 325 जिंदा कारतूस मिले. वहीं, अगस्त में भी 10 किलो हेरोइन के अलावा 11 विदेशी पिस्टल, 22 मैगजीन और 100 जिंदा कारतूस पकड़े गए.
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पैकेट गिराने के बाद लोकेशन करते हैं शेयर : पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि पड़ोसी देश में बैठे हैंडलर और तस्कर ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार और नशे की खेप के पैकेट गिराते हैं. इसके बाद पैकेट गिराने की लोकेशन राजस्थान में अपने नेटवर्क तक पहुंचाते हैं. इस नेटवर्क से जुड़े तस्कर बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर हथियार और मादक पदार्थ के पैकेट लेकर बताए गए ठिकाने तक पहुंचा देते हैं. जांच में सामने आया है कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े तस्करों का काम बंटा हुआ रहता है. एक शख्स पैकेट उठाकर दूसरे को सुपुर्द करता है और वह आगे बताए ठिकाने पर पैकेट पहुंचाता है. अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जड़ें खंगालने में जुटी है.
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बीएसएफ और पुलिस मिलकर लड़ रही चुनौती से : राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सीमापार से ड्रोन के जरिए नशे और मादक पदार्थों की तस्करी पुलिस के लिए एक नई चुनौती है. पिछले कुछ सालों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है, हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी से जब्ती की कार्रवाई भी बढ़ी है. पिछले साल के मुकाबले ड्रोन से तस्करी के जरिए आए मादक पदार्थ और हथियार जब्त करने के मामले भी बढ़े हैं. इसे लेकर बीएसएफ के साथ मिलकर साझा ड्रिल कर रहे हैं. सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर एंटी ड्रोन सिस्टम मजबूत करने की कवायद पर भी काम किया जा रहा है.
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बाड़मेर में बॉर्डर से 150 मीटर दूर गढ़े थे नशे के पैकेट : इस साल अप्रैल में एटीएस और बाड़मेर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का खुलासा करते हुए बाड़मेर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर दूर नशे की खेप गड्ढे में छुपाने के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इस कार्रवाई में सलमान खान और शंकराराम को गिरफ्तार किया गया था. सलमान का पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क होने की बात भी सामने आई, जिसने मोटे मुनाफे का लालच देकर उसे इस साजिश में शामिल किया.
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बॉर्डर पर कंटीले तार, निगरानी बढ़ी, इसलिए नई तरकीब : राजस्थान की पश्चिमी इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हथियार और नशे की खेप की तस्करी पुलिस के लिए नई चुनौती नहीं है. हालांकि, तस्करों की ओर से अपनाई जा रही नई तरकीब और इसमें ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल ने इस चुनौती को बढ़ा दिया है. पहले तस्कर नशे के पैकेट और हथियारों के खेप सीमा पार से लाने के लिए मानवीय संसाधन और मवेशियों का इस्तेमाल करते थे. अब बॉर्डर पर चौकसी मजबूत हुई है. बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा कंटीले तारों से महफूज किया गया है. ऐसे में अब तस्करों ने हाईटेक ड्रोन तकनीक की मदद से अपनी करतूत को अंजाम दे रहे हैं.
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