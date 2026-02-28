ETV Bharat / state

रामपुर में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई, 15 हजार की रिश्वत लेते अमीन को दबोचा, मचा हड़कंप

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, मुरादाबाद मंडल के प्रभारी निरीक्षक की ओर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई जानकारी.

रामपुर में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई
रामपुर में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 28, 2026 at 6:01 PM IST

|

Updated : February 28, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
रामपुर : जनपद की शाहाबाद तहसील में शनिवार को एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. दावा है कि टीम ने तहसील में तैनात संग्रह अमीन को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है. मुरादाबाद से आई एंटी करप्शन टीम ने शिकायत के बाद कार्रवाई की है.

जारी विज्ञप्ति
जारी विज्ञप्ति (Photo credit: मीडिया सेल)

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, मुरादाबाद मंडल के प्रभारी निरीक्षक की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, शाहाबाद निवासी हशमुद्दीन ने आरोप लगाया था कि उनके शस्त्र लाइसेंस पर रिपोर्ट लगाने के नाम पर अमीन प्रेमशंकर तिवारी (57) ने 15 हजार रुपये की मांग की थी. जिसके बाद बार-बार पैसे की मांग से परेशान होकर हशमुद्दीन ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन कार्यालय मुरादाबाद में दर्ज कराई. शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाया और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया.

एंटी करप्शन टीम ने शनिवार को अमीन को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. टीम आरोपी अमीन को अपने साथ ले गई. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने “एंटी करप्शन जिंदाबाद” के नारे भी लगाए. टीम की इस कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मचा हुआ है. अधिवक्ताओं और आम नागरिकों का कहना है कि यदि इसी तरह सख्ती से कार्रवाई होती रही तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है. फिलहाल एंटी करप्शन टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. रामपुर में हुई इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

