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मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने जेई और चालक को एक लाख की घूस लेते दबोचा

एंटी करप्शन को दी, टीम ने मंगलवार को जल बिछाया और रंगे हाथों जेई और चालक को गिरफ्तार किया.

जेई और चालक को पुलिस किया गिरफ्तार
जेई और चालक को पुलिस किया गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 11:02 AM IST

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मेरठ: एंटी करप्शन टीम ने राजकीय निर्माण निगम के एक जूनियर इंजीनियर और उसके चालक को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एंटी करप्शन टीम ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया है. पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने राजकीय निर्माण निगम के एक जेई योगेंद्र कुमार और उसके चालक नीरज को उस वक्त गिरफ्तार किया है, जब दोनों एक ठेकेदार से बिल पास करने के नाम पर एक लाख रुपये की रिश्वत ले रहे थे.

ठेकेदार सतेन्द्र तोमर ने बताया कि बीते कई साल से अपने द्वारा किए गए कार्यों का बिल पास कराने के लिए जेई के चक्कर लगा रहा थे, लेकिन निर्माण कार्य का बिल पास कराने के बदले में जेई लगातार रिश्वत की मांग करता आ रहा था.

ठेकेदार सतेन्द्र तोमर ने बताया कि ने काफी समय पहले उन्होंने कार्य किये थे. उनका लगभग 25 लाख रुपये का भुगतान होना था, जिसमें से काफी रकम तो वह थी जो कि उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर जमा की हुई थी. लगभग 8 लाख रुपये के ऐसे बिल लंबित थे, जिसकी एवज में 1 लाख 70 हजार रुपये मांगे रिश्वत जेई ने मांगी थी.

ठेकेदार ने बताया कि उन्होंने काफी बार निवेदन किया कि मिठाई वगैरह तक तो ठीक है, लेकिन इतना रुपया तो नहीं दे पाऊंगा. जिस पर उन्हें बिल पास न करने की धमकी दे दी, जिस पर एक लाख रुपये में बिल पास करने की हामी जेई ने भर दी. उन्होंने विभाग के बड़े अधिकारियों से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने भुगतान का आश्वासन जरूर दिया पैसा नहीं मिला.


सतेन्द्र तोमर ने बताया कि उन्होंने कई बार अफसरों से कहा यहां तक भी कहा कि अगर उनका काम कहीं खराब गुणवत्ता का है तो जांच करा लें, लेकिन बिल तो पास करें, लेकिन बिना घूस के उनका बिल पास जब नहीं किया गया, तो फिर एक लाख रूपये में सौदा हुआ.

जेई और चालक को पुलिस किया गिरफ्तार (Video Credit: ETV Bharat)
उन्होंने रिश्वत देने की जानकारी एंटी करप्शन को दी, टीम ने मंगलवार को जल बिछाया और रंगे हाथों जेई और चालक को गिरफ्तार किया.

थाना प्रभारी सत्यवीर सिंह अत्री ने बताया, एंटी करप्शन की टीम के तहरीर पर राजकीय निर्माण निगम के अवर अभियंता योगेंद्र कुमार और विभाग के एक चालक नीरज कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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