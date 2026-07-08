ETV Bharat / state

शामली: एंटी करप्शन टीम ने किसान से 6 हज़ार की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक को पकड़ा

एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक को पकड़ा ( Photo Credit; ETV Bharat )