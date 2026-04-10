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वाराणसी: एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, 20 हजार की रिश्वत लेते, जेई और लाइनमैन गिरफ्तार

आईटीआई में तैनात अनुदेशक रेनु वर्मा 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

20 हजार रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार
20 हजार रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 8:52 PM IST

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वाराणसी: एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए, बिजली विभाग के लाइनमैन और जेई को 20000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों ने वाराणसी के युवक पर रिश्वत देने का दबाव बनाया था, इसके साथ ही एफआईआर की धमकी दी थी, जिसके बाद युवक ने इस पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन से की, टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

वहीं, झांसी में एंटी करप्शन की टीम ने आईटीआई में तैनात अनुदेशक रेनु वर्मा को 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. रेनु वर्मा दो छात्रों से एग्जाम वेरिफिकेशन के नाम पर 3-3 हजार की घूस ले रहीं थी, तभी एंटी करप्शन टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

यह मामला वाराणसी के मंडुआडीह इलाके का है, जहां शुभम श्रीवास्तव ने लाइनमैन और जेई पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी, शुभम के अनुसार बकाया बिजली बिल के कारण उसके घर की लाइन काट दी गई और जब वह विभाग पहुंचा तो लाइनमैन उस पर बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दी.

ऐसा न करने के लिए 50000 रिश्वत की डिमांड की गई. लेकिन 20000 में डील तय हुआ. पैसा देने के लिए उसने कुछ मोहलत मांगी थी, लेकिन मोहलत न देकर, आरोपियों के जरिए लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद उसने एंटी करप्शन टीम को पत्र लिखा.

एंटी करप्शन टीम ने इस पूरे मामले में फ्री प्लानिंग के तहत केमिकल लगे हुए नोट शुभम के जरिए दोनों आरोपियों तक पहुंचाए, इस दौरान, आज सुबह जब शुभम आरोपियों को पैसे देने पहुंचा, तभी घात लगाए टीम दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

आरोपी लाइनमैन लक्ष्मण कुमार संविदा कर्मी है, जो लंका थाने क्षेत्र के नैपुरा कला का रहने वाला है. वहीं, जेई नवनीत भदोही जिले का रहने वाला है. इन दोनों को मंडुआडीह पावर हाउस से गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल एंटी करप्शन की कार्रवाई के बाद पूरे बिजली विभाग में हड़कंप है, हर तरफ घटना की चर्चा हो रही है.

वहीं, झांसी में एंटी करप्शन की टीम ने आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानि आईटीआई में तैनात अनुदेशक रेनु वर्मा को 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. रेनु वर्मा दो छात्रों से एग्जाम वेरिफिकेशन के नाम पर 3-3 हजार की घूस ले रही थी. तभी एंटी करप्शन टीम ने आईटीआई से गिरफ्तार कर लिया और मऊरानीपुर थाने लेकर आई, जहां रेनु वर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया.

शिकायतकर्ता आईटीआई मऊरानीपुर के छात्र ने बताया कि अनुदेशक रेनु वर्मा एग्जाम वेरिफिकेशन के नाम पर छात्रों से 5-5 हजार रुपए की मांग कर रही थी, फिर शिकायतकर्ता के अनुरोध पर 3-3 हजार रुपये प्रति छात्र के हिसाब से लेने को तैयार हो गईं, इसके बाद छात्रों ने झांसी जाकर एंटी करप्शन टीम से शिकायत की. जिसके बाद एंटी करप्शन टीम आईटीआई पहुंची और जैसे ही छात्रों ने घूस के रुपये दिए, तभी एंटी करप्शन टीम ने रेनू वर्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया.

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