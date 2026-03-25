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आज़मगढ़ में एंटी करप्शन टीम का एक्शन; VDO और रोजगार सेवक को घूस लेते पकड़ा, 10 हजार रुपये मांगी थी रिश्वत

टीम प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान ने बताया कि बनकटा बाजार गोसाई के पास से दोनों को गिरफ्तार किया गया है.

आज़मगढ़ में एंटी करप्शन टीम का एक्शन
आज़मगढ़ में एंटी करप्शन टीम का एक्शन (Photo credit: मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
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आज़मगढ़ : जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है. टीम ने बुधवार को ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक (संविदाकर्मी) को 10 हजार रुपये की घूस लेते हुए पकड़ा है. आरोपियों के खिलाफ बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. आरोप है कि बकाया भुगतान को पास कराने के लिये रिश्वत मांगी गई थी.

आजमगढ़ जिले में हरैया ब्लॉक के पूरा बाल नारायण गांव के पूर्व प्रधान अमित कुमार यादव वर्ष 2021 में प्रधान रहे. उन्होंने बताया कि उनका करीब 1 लाख 30 हजार रुपये का भुगतान लंबित था. उनका आरोप है कि इस भुगतान को जारी करने के एवज में ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत सोनकर और रोजगार सेवक (संविदाकर्मी) चंद्रेश यादव द्वारा रिश्वत में 30% की मांग की जा रही थी.

जिसके बाद इसकी शिकायत पूर्व प्रधान ने एंटी करप्शन टीम से की. शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को बनकटा चौक के पास से दोनों को घूस लेते समय रंगे हाथ पकड़ा है. फिलहाल एंटी करप्शन टीम दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे विधिक कार्रवाई करते हुए जिले के बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

एंटी करप्शन ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार पासवान ने बताया कि "हरैया ब्लॉक क्षेत्र के पूरा बाल नारायण गांव के पूर्व प्रधान अमित कुमार यादव ने वर्ष 2021 में अपने कार्यकाल के समय गड़ंजा, इंटरलाॅकिंग, पक्की नाली आदि कार्य के खर्च संबंधित बिल को पास कराने के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांग रहे थे. करीब एक लाख रुपये का भुगतान लंबित था.

आरोप है कि इस भुगतान को जारी करने के एवज में शहर कोतवाली क्षेत्र के कोलघाट मोहल्ला निवासी सेक्रेटरी शशिकांत सोनकर और जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के चकलालचंद गांव निवासी संविदा कर्मी रोजगार सेवक चंद्रेश यादव द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी. इसकी शिकायत पूर्व प्रधान ने एंटी करप्शन टीम से की थी. शिकायत के आधार पर टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और बनकटा बाजार गोसाई के पास से रंगे हाथ दोनों को 10 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें : रामपुर में कोतवाली के अंदर 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम का एक्शन

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