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आज़मगढ़ में एंटी करप्शन टीम का एक्शन; VDO और रोजगार सेवक को घूस लेते पकड़ा, 10 हजार रुपये मांगी थी रिश्वत

आज़मगढ़ में एंटी करप्शन टीम का एक्शन ( Photo credit: मीडिया सेल )