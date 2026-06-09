बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार, 5000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप
एंटी करप्शन देवीपाटन मंडल गोण्डा के ट्रैप टीम प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 8:04 PM IST
बहराइच : भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन टीम) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने रिसिया थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. टीम ने थाना परिसर से ही आरोपी उपनिरीक्षक को दबोचा है. टीम ने शहर के थाना कोतवाली देहात लाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
भ्रष्टाचार निवारण संगठन देवी पाटन मंडल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जनपद के रिसिया थाना क्षेत्र के रहने वाले शिकायतकर्ता राम हुकुम मौर्य के खिलाफ थाने में एक मुकदमा दर्ज था. आरोप है कि उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र चौहान इस मुकदमे में धारा बढ़ाने और जेल न भेजने के एवज में पांच हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे.
पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की. जिसके बाद एंटी करप्शन देवीपाटन मंडल गोण्डा के ट्रैप टीम प्रभारी, निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे टीम ने उपनिरीक्षक के रिसिया थाने के अपने निजी सरकारी कमरे में पीड़ित से पांच हजार रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है.
भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेंसः-#ACOUPPolice के गोण्डा थाना/इकाई द्वारा जनपद बहराइच में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को ₹5,000/- की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। हेल्पलाइन-9454402484@Uppolice @homeupgov @dgpup@CMOfficeUP @UPGovt @sanjaychapps1 pic.twitter.com/QImjWRJJp5— Anti Corruption Organisation, UP. (@ACOUPPolice) June 9, 2026
टीम आरोपी उपनिरीक्षक को गिरफ्तार कर बहराइच के थाना कोतवाली देहात लेकर पहुंची है, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्जकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
एंटी करप्शन टीम के प्रभारी धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा एंटी करप्शन के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मामले की जानकारी दी गई थी. जिसके बाद टीम ने शिकायतकर्ता को केमिकल लगे नोट दिए. जैसे ही अपने सरकारी कमरे में शिकायतकर्ता से पैसे लिए गए, वैसे ही पहले से मौजूद टीम ने गिरफ्तार किया और कोतवाली देहात थाने पर लाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया.
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