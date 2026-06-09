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बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार, 5000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप

एंटी करप्शन देवीपाटन मंडल गोण्डा के ट्रैप टीम प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया.

आरोपी दरोगा गिरफ्तार
आरोपी दरोगा गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
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बहराइच : भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन टीम) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने रिसिया थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. टीम ने थाना परिसर से ही आरोपी उपनिरीक्षक को दबोचा है. टीम ने शहर के थाना कोतवाली देहात लाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

बहराइच में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को किया गिरफ्तार (Video credit: ETV Bharat)

भ्रष्टाचार निवारण संगठन देवी पाटन मंडल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, जनपद के रिसिया थाना क्षेत्र के रहने वाले शिकायतकर्ता राम हुकुम मौर्य के खिलाफ थाने में एक मुकदमा दर्ज था. आरोप है कि उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र चौहान इस मुकदमे में धारा बढ़ाने और जेल न भेजने के एवज में पांच हजार रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे.

पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की. जिसके बाद एंटी करप्शन देवीपाटन मंडल गोण्डा के ट्रैप टीम प्रभारी, निरीक्षक धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. मंगलवार को दोपहर करीब 2 बजे टीम ने उपनिरीक्षक के रिसिया थाने के अपने निजी सरकारी कमरे में पीड़ित से पांच हजार रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है.

टीम आरोपी उपनिरीक्षक को गिरफ्तार कर बहराइच के थाना कोतवाली देहात लेकर पहुंची है, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्जकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा एंटी करप्शन के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मामले की जानकारी दी गई थी. जिसके बाद टीम ने शिकायतकर्ता को केमिकल लगे नोट दिए. जैसे ही अपने सरकारी कमरे में शिकायतकर्ता से पैसे लिए गए, वैसे ही पहले से मौजूद टीम ने गिरफ्तार किया और कोतवाली देहात थाने पर लाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया.

यह भी पढ़ें : बरेली में 5 हजार की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार, कोतवाली में हंगामा, पत्नी बोली- एंटी करप्शन इंस्पेक्टर ने फंसाया, मारपीट भी की

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