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बहराइच में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई; 10 हजार रुपये रिश्वत लेते डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गिरफ्तार, CCTV में कैद हुई घटना

एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई. ( Photo credit: ETV Bharat )

बहराइच : एंटी करप्शन टीम ने घूसखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. देवीपाटन मंडल गोंडा की टीम ने बहराइच में एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा किया है. पूरा घटना क्रम पास में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया. टीम आरोपी के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई में जुटी हुई है. बहराइच में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई (Video credit: ETV Bharat) एंटी करप्शन टीम के प्रभारी धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि टीम को सीयूजी नंबर पर सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने शिकायतकर्ता के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए रंग लगे नोट दिए थे. जिसको लेते ही सीएचसी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पकड़ा गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी को कोतवाली नगर में लाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है.