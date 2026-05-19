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बहराइच में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई; 10 हजार रुपये रिश्वत लेते डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गिरफ्तार, CCTV में कैद हुई घटना

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी धनंजय कुमार सिंह ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है.

एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई.
एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:31 PM IST

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बहराइच : एंटी करप्शन टीम ने घूसखोरी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. देवीपाटन मंडल गोंडा की टीम ने बहराइच में एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा किया है. पूरा घटना क्रम पास में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया. टीम आरोपी के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई में जुटी हुई है.

बहराइच में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई (Video credit: ETV Bharat)

एंटी करप्शन टीम के प्रभारी धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि टीम को सीयूजी नंबर पर सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने शिकायतकर्ता के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए रंग लगे नोट दिए थे. जिसको लेते ही सीएचसी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को पकड़ा गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी को कोतवाली नगर में लाकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है.

जानकारी के मुताबिक, शहर के कोतवाली देहात इलाके के बहादुरापुर के रहने वाले राजेन्द्र कुमार ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दी थी कि उनका सीएससी और आधार सेंटर बंद कराने की धमकी दी जा रही थी. आरोप है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आशुतोष पाण्डेय ने सेंटर को बिना किसी रुकावट के चलाने के एवज में हर महीने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. जिससे वह परेशान था और उसने इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दे दी.

मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने नगर पालिका गेट के सामने मेन रोड पर 10 हजार रुपये की घूस ली, तभी ट्रैप टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. आरोपी 2017 से इस पद पर तैनात था. इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में प्रभारी धनंजय कुमार सिंह के साथ अनुराग शुक्ला, अंकित श्रीवास्तव, राम सहाय यादव, राजकुमार यादव और वीरेंद्र तिवारी आदि शामिल रहे. फिलहाल आरोपी के खिलाफ बहराइच के थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

यह भी पढ़ें : सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, 20 हज़ार की रिश्वत लेते अवर अभियंता रंगेहाथ गिरफ्तार

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