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सुलतानपुर में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को किया गिरफ्तार, पांच हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप

टीम प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि आरोपी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 7:28 PM IST

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सुलतानपुर : जिले के जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने तहसील क्षेत्र के पीढ़ी सर्किल में तैनात लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि लेखपाल वरासत दर्ज करने के नाम पर पांच हजार रुपये रिश्वत मांग रहे थे. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

टीम प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि आरोपी लेखपाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक, जयसिंहपुर तहसील के पीढ़ी सर्किल में तैनात लेखपाल विपिन वर्मा को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है.

अयोध्या मंडल एंटी करप्शन टीम के प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने लेखपाल को पीढ़ी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि लेखपाल वरासत दर्ज करने के नाम पर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे. शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही तहसील और राजस्व विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. एंटी करप्शन टीम आरोपी लेखपाल को अपने साथ लेकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है. जयसिंहपुर एसडीएम प्रभात सिंह ने लेखपाल विवेक वर्मा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. टीम में प्रभारी संजय सिंह इंस्पेक्टर, बीरेन्द्र कुमार, हरी ओम मिश्रा, उप निरीक्षक लाल बहादुर, एस आई विश्वनाथ सिंह शामिल रहे.

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