संभल में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार
आरोपी लेखपाल को हिरासत में लेकर एंटी करप्शन की टीम कानूनी कार्रवाई में जुटी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 8:52 PM IST
संभल/फर्रुखाबाद: जनपद में एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लेखपाल को दस हजार की रिश्वत लेते मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया, बताया जा रहा है कि भूमि पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने किसान से रिश्वत मांगी थी. शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर लेखपाल को रंगे होथों गिरफ्तार कर लिया.
वहीं, फर्रुखाबाद में एंटी करप्शन की टीम ने विद्युत निगम के जूनियर इंजीनियर जेई अजीत राजपूत और सब स्टेशन ऑपरेटर (एसएसओ) चंद्रभान को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि शिकायतकर्ता से विद्युत कनेक्शन का एस्टीमेट बनवाने के एवेज में रिश्वत की मांग की गई थी, इससे विद्युत निगम के कर्मचारियों में हड़कंप है.
एंटी करप्शन टीम प्रभारी कृष्ण अवतार के अनुसार, पूरा मामला संभल के धनारी थाना क्षेत्र के पतेई नासिर की है, जहां तैनात लेखपाल अमन ने भूमि पैमाइश के नाम पर किसान महिपाल से दस हजार रुपये की मांग की थी. महिपाल ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की, टीम ने शिकायत का सत्यापन किया और आगे की कार्रवाई शुरू की.
पीड़ित किसान महिपाल ने बताया कि उसने अपनी जमीन की पैमाइश के लिए बीते रोज लेखपाल अमन से संपर्क किया था. आरोप है कि लेखपाल अमन ने पैमाइश के एवज में उससे 10 हजार रुपये की मांग की थी, महिपाल से लेखपाल द्वारा लगातार 15 दिनों से रुपये की मांग की जा रही थी.
लेखपाल के कॉल से आजिज होकर किसान महिपाल ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की. टीम ने सारी तैयारियां कर महिपाल को खेत की पैमाइश के लिए लेखपाल के पास भेजा, लेखपाल ने पैसे की फर्माइश की, महिपाल ने जैसे ही लेखपाल को 10000 रुपये दिए, मौके पर मौजूद एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल अमन को दबोच लिया. फिर अपने साथ ले गई और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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